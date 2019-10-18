TESK Genel Başkanı Palandöken: "Krediye ulaşamayan esnafımız da düşünülmeli"

18.10.2019 10:16

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı kredi faizleri ve ödeme noktasında esnafa tanınan kolaylık çok sevindirici. Esnafımız bu müjdeyi iyi değerlendirecek, yanında eleman çalıştırarak istihdama katkı sağlayacak ve kendini geliştirecek. Bu müjdenin tam olarak karşılığını görmesi için krediye ulaşamayan esnafımız için bir defaya mahsus sicil affı getirilmeli. Bununla birlikte limit kriteri olmadan sıfır faizli kredi imkanının tanınması esnafımız için daha sevindirici ve ekonomimiz için daha verimli olacaktır" dedi.



Esnafa verilen kredi müjdesinin sicil affı ile desteklenmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız yeni kredileri artık 3 ayda ya da 6 ayda ödeyebilecek. Ödeme süreleri ise 4 yıldan 5 yıla çıkacak. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak ve 100 binin üzerindeki kredilerde bu oran yüzde 1'e düşecek. Bunlar uzun süredir talep ettiğimiz ve nihayetinde karşılığını veren müjdeler. Esnafın kendisi ve yanında çalıştırdığı elemanı ile ekonomiye verdiği katkı yadsınamaz. Bu nedenle kendini geliştirmesi, elemanın maliyetini karşılayabilmesi, kendi ödemelerini yapabilmesi için kredi konusu çok önemli. Fakat daha önemli bir konu olan kara liste sorunu var. Bir defaya mahsus esnafımızın sicili temizlenirse tüm esnafımız krediye ulaşabilir. Bu imkanın yanı sıra limit kriteri olmadan sıfır faizli kredi imkanının da tanınması hem esnafımıza hem ekonomimize ilaç gibi gelecektir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA