TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kışlık hazırlıklar sağlığımızın ve cebimizin dostu"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kışlık hazırlıklar sağlığımızın ve cebimizin dostu"

Yazın yaşanan sebze ve meyve bolluğundan faydalanmanın tam zamanı olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs salgını sosyal hayatımızın yanı sıra beslenme alışkanlığımızı da büyük ölçüde değiştirdi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
16.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:30

Yazın yaşanan sebze ve meyve bolluğundan faydalanmanın tam zamanı olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs salgını sosyal hayatımızın yanı sıra beslenme alışkanlığımızı da büyük ölçüde değiştirdi. Karantinada vatandaşlarımız virüsten korunmak için daha doğal ve sağlıklı beslenmeye yöneldi. Bu dönemde bağışıklığı kuvvetlendirmek için yazın bolluk ve bereketinden faydalanarak doğal ürünleri kışa hazırlayıp saklamanın tam zamanı" dedi.

Yazın yetişen ve taze tüketilen bazı gıdaların aynı zamanda kış tüketimi için de hazır hale getirilebileceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Vatandaşlarımız yaz mevsiminde hesaplı olan ürünleri kış gelmeden alıp konserve, tarhana, erişte, turşu, reçel, marmelat, gibi çeşitli yöntemlerle saklayıp kışa hazırlık yapmayı unutmamalı" şeklinde konuştu.

"Domatesin en uygun ve verimli zamanı geldi"

Pandemi döneminde bağışıklık kazanmak ve doğal beslenmek için kışlık yiyecek hazırlıklarının önemine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yaz sebze ve meyveleri çeşitli yöntemlerle saklayarak kışlık hazırlık yapmak her zamankinden daha gerekli. Domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin en uygun ve verimli zamanı geldi. Bu dönemi fırsata çevirmek için annelerimizin ve büyüklerimizin yaptığı gibi bol ve ucuz olan ürünleri kurutarak, dondurarak, konserve haline getirerek reçel, tarhana, turşu vb gibi birçok şekilde muhafaza edip kışın tüketebiliriz. Domates konserveleri, salçalar, biber, patlıcan, kabak, fasulye, bamya gibi kurutulmuş sebzeler ve barbunya, bezelye, mısır gibi dondurulmuş sebzeler, salamura yaprak, zeytin, peynirler, ev yapımı yufka, erişte, pekmez, komposto gibi tüm yiyecek ve içecekler saklanarak kışın gönül rahatlığı ile tüketilmeli" diye konuştu.

"Kışlık hazırlıklar sağlığımızın ve cebimizin dostu"

Evde yapılan kışlık hazırlıkların hem sağlık hem de cep dostu olduğunu dile getiren Palandöken, "Dört bir yanı cennet olan ülkemizde her çeşit sebze ve meyve üretiliyor. Özellikle yaz aylarında birçok ürünün fiyatının en ucuz olduğu dönemdeyiz. Kışın abartılı fiyatlara ürün satın almak istemiyorsak yazdaki bolluk ve bereketi iyi değerlendirmeliyiz. Sebze ve meyvede kışın yaşanan fiyat dengesizliğinin şimdiden önüne geçmek için kışa hazırlık yaparak aile ekonomisine katkı sağlamayı unutmamalıyız. Bu sayede israfın önüne geçerek ürün fiyatlarını dengelerken fast food tan olabildiğince uzak kalıp daha sağlıklı beslenmiş oluruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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