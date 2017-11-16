TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kışa Girerken İşsizliğin Artmaması İçin Önlem Alınmalı"

Kış dönemine girerken işsizliğin artmaması için önlem alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaz aylarında turizm, inşaat ve mevsimsel hareketlilik kış aylarına girerken azalacaktır. Dolayısıyla bu yıl Ağustos döneminde açıklanan 3 milyon 404 bin işsiz sayısının artmaması için önlemler alınmalı. Kısa vadede kış turizmi ve sağlık turizminin canlanması, uzun vadede ise mesleki eğitimlere verilen önemin artması işsizliği büyük oranda azaltacak, hatta cari açığın da kapatılmasına yardımcı olacaktır" dedi.



Kış aylarına girerken işsizliğin artmaması için kış turizminin önemine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaz aylarında turizmin en hareketli döneminin yaşanması, inşaat sektörünün daha canlı olması ve mevsimlik işçi faktörleri var. Son açıklanan işsizlik verilerinde 15 yaş ve üzerinde işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalması beklenilen bir sonuçtu. Kış aylarına girerken mevsimsel etkilerin canlılığının azalması işsizliği artıracaktır. O yüzden şimdiden önlem almak gerekiyor. İşsizliği azaltmak ve ekonomiye katkı sağlamak için kış aylarına girerken öncelikle kış turizmine önem verilmeli. Ülkemiz kayak merkezleri, termal tesisler, kış sporları konusunda oldukça zengin bir yelpazeye sahip. Bununla beraber turizmi yaz-kış diye ayırmadan mevsimsellikten kurtararak, yılın 12 ayında da canlı tutmamız gerekiyor. İstanbul ve özellikle ılıman iklime sahip İzmir, Antalya gibi illerimizde yapılan kongre turizmi illere ve bölgelere özellikle kışın büyük ekonomik katkı sağlıyor" diye konuştu.



"Sağlık turizmi ve mesleki eğitim işsizliği büyük oranda azaltır"



Mesleki eğitimin işsizliği büyük oranda azaltacağını vurgulayan Palandöken, "Kısa vadede sağlık turizminin canlanması, orta ve uzun vadede ise mesleki eğitimin öneminin artması işsizliği büyük oranda azaltır. Sağlık turizmi ülkemize yaz dönemlerinde canlanan turizmden daha fazla döviz getiriyor.Ülkemizin sağlık turizmi kapasitesi, tesisleri, doktorları, tedavi imkanları oldukça yüksek. Bununla beraber tedavi ücretlerinin Avrupa'ya göre neredeyse yarı yarıya daha ucuz olması da birçok ameliyat çeşidi için turist çekiyor. İşsizliği azaltmanın uzun vadede ve en kalıcı çözümü ise her fırsatta dile getirdiğimiz mesleki eğitim. Birçok sektörde iş yerleri kalifiye ara eleman arıyor fakat aradığı vasıflarda çalışacak insan bulamıyor. İç ticaretin ve sektörlerin ihtiyacı olan eleman eksikliği bu eğitimler ile kapanır. Böylelikle işsizlik büyük oranda azalacaktır. Bununla beraber asgari ücret desteğinin 2018'de de devam etmesi işsizliğin azalmasında büyük bir etkiye sahip" ifadelerini kullandı. - ANKARA