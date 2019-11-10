TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kira stopaj yükü esnafın üzerinden alınmalı"

10.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:07

Haksız bir düzen oluşturan kiralarda stopaj oranının düşürülmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız her ay mülk sahibinin ödemesi gereken, kira gelirlerinden doğan kira stopajını kendisi ödüyor. Kiranın yüzde 20'si olan stopajın yanında bir de damga vergisi ile yüzde 20'nin de üzerine çıkan bu oran ya tamamen kaldırılmalı ya da yüzde 5'e düşürülmeli. En önemlisi para kazanan mülk sahibi kira stopajını ödemeli" dedi.



Kira stopajının esnafa haksızlık ve külfet olduğuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mülk sahibinin yükümlü olması gereken, kira gelirlerinden doğan vergi olan 'kira stopajı' çok büyük bir haksız düzen oluşturuyor. Bugün bir esnaf, iş yeri kendisinin değilse, her ay kiranın yüzde 20'sini stopaj olarak mülk sahibine ödüyor. Bununla birlikte damga vergisi de eklendiğinde yüzde 20'nin üzerinde ekstra bir ödeme yapıyor. Dolayısıyla iş yeri sahibi de kendi ödemesi gereken vergiyi fazladan kira olarak esnafımızdan almış oluyor. Haksız bir düzen ile birlikte esnafımızın omzuna yüklenen bu kira stopajı kiracıdan yani esnaftan ya kaldırılmalı ya da oran yüzde 5'e düşürülmeli. Esnafımız normal kirasını ödemekte zorlanırken, birçok vergi ve giderlerini ödemeye çalışırken en azından haksız yere alınan kalemlerden kurtarılmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA