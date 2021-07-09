TESK Başkanı Palandöken kara yollarında dinlenme yerlerinin artırılmasını istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafı öncelikli olmak üzere yolculuk yapan herkes için kara yollarındaki dinlenme tesisleri ve alanlarının artırılmasını istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafı öncelikli olmak üzere yolculuk yapan herkes için kara yollarındaki dinlenme tesisleri ve alanlarının artırılmasını istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yük veya yolcu taşımacılığı yapan esnafın bir günde toplam 9 saatten fazla ve peş peşe 4,5 saatten fazla araç sürmesinin yasak olduğuna işaret etti. Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetmelik gereği dinlenmesi gereken şoför esnafımızın kara yollarında çok fazla seçeneği yok. Bu nedenle yol kenarlarında dinlenme tesislerinin ve cep diye tabir ettiğimiz boşluk alanların artırılması faydalı olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı