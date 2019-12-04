TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kadınların olmadığı bir siyasi yaşam düşünülemez"

04.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:18

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kadınların olmadığı bir siyasi yaşam düşünülemez" dedi.



Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 85. yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Atatürk'ün ileri görüşü ve kadınlara verdiği önem sayesinde Türk kadınları Fransa, İtalya, Yunanistan, Belçika ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinden önce siyasi haklarını elde etti. O günden bu yana 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, kadınlarımızın siyasi haklarının ve dolayısıyla da sosyal, kültürel, ekonomik haklarının kazanımında bir milat olarak görülmektedir. Başımızın tacı olan kadınlarımızın haklarını özgürce kullanmaları ve siyasette aktif bir şekilde yer alabilmeleri için ülke olarak hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Kadınların olmadığı bir siyasi yaşam düşünülemeyeceği gibi, aynı zamanda kadın zekasının, duyarlılığının ve zevkinin de yansıması toplumun her alanda hissedilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kadınlarımızın daha özgür ve hiçbir kısıtlamayla karşı karşıya kalmadığı günlere ulaşmasını diliyor, tüm kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA