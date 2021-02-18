TESK Genel Başkanı Palandöken, kademeli normalleşmede esnaf için "ayağa kalkış kredisi" istedi
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TESK Genel Başkanı Palandöken, kademeli normalleşmede esnaf için "ayağa kalkış kredisi" istedi

18.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:45
TESK Genel Başkanı Palandöken, kademeli normalleşmede esnaf için

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreç geçiren esnafa, kademeli normalleşmede "ayağa kalkış kredisi" verilmesini istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreç geçiren esnafa, kademeli normalleşmede "ayağa kalkış kredisi" verilmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlayacağı yönündeki açıklamasının esnafı sevindirdiğini belirtti.

Yaklaşık 1 yıldır Kovid-19 tedbirleri kapsamında esnafın çok zor bir süreç geçirdiğini ve birikimlerini bu dönemde harcadığını aktaran Palandöken, kademeli normalleşme sürecinde esnafın sermaye için krediye ihtiyacı olduğuna işaret etti. Palandöken, "Adeta sıfırdan başlayacak olan esnafımız ile yeni esnaf olmak isteyen fakat salgın nedeniyle erteleyenler için ayağa kalkış kredisi verilmeli. Bu sermaye için kullanılacak 6 ay geri ödemesiz ve sıfır faizli kredi esnafımıza ve esnaf olmak isteyenlere can suyu olur." ifadelerini kullandı.

Mart ayından itibaren esnaftan elektrik, su, doğal gaz ve internet kullanımından 6 ay süreyle vergi alınmamasını da talep eden Palandöken, ayrıca kredi borçlarının da faizsiz olarak 2022 yılına ötelenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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