TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kaçak sigarada vergi kaybı 10 milyardan fazla"

29.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:16

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kaçak sigara ile mücadelede güzel başarılar elde edildi fakat kaçak sarma tütün ve makaron ticareti hala yaygın bir şekilde sürüyor. Bakkal esnafımızın gelirinden ve devletin vergi kazancından çalan bu yasadışı ticarete dürüst esnaf camiası olarak şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.



Palandöken, 5. TESK Çalıştayı'nda şu konulara yer verdi: "Bakkal esnafı günümüzün zorlu koşullarında geçim sıkıntısı bir yandan, zincir marketler ile rekabet bir yandan pek çok sorunla mücadele ediyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de kaçak yine gündemimize girdi. Baktığınızda kaçak sigara ile mücadelede güzel başarılar elde edilmişti. Ancak kaçak sarma tütün ve makaron ticareti tehlikesi şimdi tekrar hayatımızın bir parçası oldu. Yasadışılığın normalleşmesini dürüst esnaf camiası olarak reddediyoruz. Bu kaçak kolu hem devletin yılda yaklaşık 10 milyardan fazla vergi kaybına neden oluyor hem de 150 bin ruhsatlı bakkalın gelirinden çalıyor. Üstelik tamamen de denetimsiz ve kontrolsüz şekilde satılıyor. Kaçak tütün satan noktaların sayısı 20 bini buldu."



"Kaçak tütün ticaretine karşı önlemler bir an önce alınmalı"



Bakkal esnafının kaçak tütün ticaretine karşı zor günler geçirdiğini vurgulayan Palandöken, "Kaçak tütün ticaretine ilişkin önlemlerin bir an önce alınmasının 150 bin bakkal esnafımız başta olmak üzere gerek kamu sağlığı, gerekse vergi gelirlerinin muhafaza edilmesi açısından çok önemli. Kaçak tütün ve makaron ticareti ile ilgili cezalar 2017 yılında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na eklenmişti. Ancak bu cezaların uygulaması 2 kere ertelenerek 2020 yılının Temmuz ayına bırakıldı. Cezaların ivedilikle yürürlüğe alınması muhakkak caydırıcı olacaktır" diye belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA