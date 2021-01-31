TESK Genel Başkanı Palandöken: "İnternetten alışverişlerde siparişler ve dokümanlar dikkatli şekilde incelenmeli"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "İnternetten alışverişlerde siparişler ve dokümanlar dikkatli şekilde incelenmeli"

31.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:16
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hızlı tüketim malları ve diğer market ihtiyaçlarını internetten gidermeyi tercih eden vatandaşların uygulamaları kullanırken daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Verilen siparişler, seçilen ürün...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hızlı tüketim malları ve diğer market ihtiyaçlarını internetten gidermeyi tercih eden vatandaşların uygulamaları kullanırken daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura gibi dokumanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların soğuk havalarda daha çok internetten alışverişe ve hızlı sipariş verme kanallarına yöneldiğini bildirdi.

Bu talep artışıyla birlikte hızlı tüketim malları ve gıda konusunda yapılan çevrim içi alışverişlerde birtakım aksaklıklar ve mağduriyetler yaşandığına dikkati çeken Palandöken, vatandaşların buralardan seçerek sipariş verdiği ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markaların gönderilebildiğini vurguladı.

Palandöken, hızlı tüketim malları ve market alışverişlerini internetten satın almayı tercih eden vatandaşların uygulamaları kullanırken daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura gibi dokumanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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