HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TESK Genel Başkanı Palandöken: "İnternetten kurbanlık alırken dikkat"

İnternet üzerinden kurbanlık satın alacak olan vatandaşların dolandırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle kurban pazarlarına gitmeden internet üzerinden kurbanlık almayı düşünen vatandaşlarımız çok...

TESK Genel Başkanı Palandöken:
22.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:04

İnternet üzerinden kurbanlık satın alacak olan vatandaşların dolandırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle kurban pazarlarına gitmeden internet üzerinden kurbanlık almayı düşünen vatandaşlarımız çok uyanık olmalı. Geçmiş yıllarda internetten kurbanlık alanların yaşadığı sıkıntıların tekrar etmemesi için hayvanın kurbanlık şartlarını sağlayıp sağlamadığı mutlaka kontrol edilmeli. İnternet üzerinden vekalet yoluyla kurban ibadetini yerine getirecek olanlar ise sahte bağış sitelerine karşı dikkatli olmalı" dedi.

Önümüzdeki Kurban Bayramı için internet üzerinden kurbanlık satın alacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçen yıl internet üzerinden kurbanlık alan vatandaşların bir kısmı çeşitli nedenlerle maalesef mağdur oldu. Satın aldıkları kurban etlerinin büyükbaş yerine küçükbaş gelmesi ya da hisselerine düşen kilogram yerine daha az, daha yağlı et gönderilmesi gibi vakalar yaşandı. Çünkü internet üzerinden satılan kurbanlıklarda genellikle daha iri olan başka bir hayvanın fotoğrafı kullanılıyor. Vatandaşlarımız mağdur olmamak adına kurbanlıklarını internet üzerinden değil, kurban pazarına gidip görerek satın almalı. Kurban edilecek hayvanın dini şartları yerine getirip getirmediği, kesilen hayvan kurban olur mu olmaz mı, sağlıklı mı değil mi ona bakılmalı. Bu pandemi döneminde en çok dikkat edilmesi gerekenin hiç şüphesiz ki sağlık olduğu unutulmamalı" diye konuştu.

"Kurban dolandırıcılarına karşı önlem alınmalı"

Bazı dolandırıcıların parayı aldıktan sonra kurbanlığı teslim etmediğini belirten Palandöken, "Yanlış hayvanın kurban edilmesinin yanı sıra parayı aldıktan sonra ne kurbanlık kesim yerinin ne de kurbanlığın ortada olmadığı durumlarla bile karşılaşılabiliyor. Başta Ticaret Bakanlığı, İçişleri ve ilgili tüm bakanlıklar bu tarz dolandırıcılara karşı gerekli tüm önlemleri almalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Ekonomi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi Güncel
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Spor
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın iddialarına cevap verdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın iddialarına cevap verdi
'Sende büyü var' sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
"Sende büyü var" sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Tuvana Türkay Murat Dalkılıç Öztürk Serengil
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken: "İnternetten kurbanlık alırken dikkat" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 11:01:06. #1.14#
title