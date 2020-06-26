TESK Genel Başkanı Palandöken: "İnternet kafelerin açılacağı kararı sevindirici" Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İnternet kafelerin açılacağı kararı sevindirici" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İnternet kafelerin açılacağı kararı sevindirici" dedi.

İçişleri Bakanlığı, internet kafe ve oyun salonlarının 1 Temmuz itibariyle açılabileceğine ilişkin genelgeyi 81 il Valiliğine gönderdi. Bu genelge sonrasında açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kararının sevindirici olduğunu vurgulayarak, "17 Mart'tan bu yana Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan İnternet kafe ve salonları ile elektronik oyun yerlerinin 1 Temmuz itibariyle açılabileceğine dair genelge yayınlandı. Taleplerimizi dikkate alan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Sıra kahvehanelerde oyunlara da izin verilmesinde" dedi.

"İnternet kafelerin açılacağı kararı sevindirici"

Bu kararı uzun zamandır talep ettiklerini vurgulayan Palandöken, "Yaklaşık 4 aydır kapalı olan internet kafe ve salonları ile elektronik oyun yerlerinin artık normalleşme sürecinde açılması gerektiğini uzun zamandır talep etmiştik. İçişleri Bakanlığı'nın tüm valiliklere gönderdiği genelge ile bu yerlerin 1 Temmuz itibari ile tüm hijyen kurallarına ve tedbirlere uyarak açılabileceği bildirildi. Bu karar, neredeyse tüm sektörler normalleşme kapsamında açılmış iken hala kepenklerini kaldıramayan internet kafe ve oyun salonu işletmelerimiz için çok sevindirici oldu. Kararda emeği geçen, taleplerimizi dikkate alan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili tüm bakanlıklarımıza esnafımız adına teşekkür ediyorum. Şimdi sıra kahvehane ve kıraathanelerde yasaklanan oyunlara geldi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA