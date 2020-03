TESK Genel Başkanı Palandöken: "Girişimcilik kredi miktarları tekrar artırılmalı ve sektörler...

02.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:30

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "KOSGEB'in geçtiğimiz yıl 5 bin TL ile 10 bin TL'ye düşürülen fakat 2010'dan 2019'a kadar 50 bin TL ile 100 bin TL bandında verdiği girişimcilik kredi miktarları tekrar artırılmalı ve sektörler çeşitlendirilmeli" dedi.



Girişimciliğin günümüzde olmazsa olmaz bir kalkınma aracı olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her zaman yenilikçi, farklı ve işe yarar düşünce tarzı ile hareket edenler daima kazanan tarafta olur. Kimi ülkelerin girişimci ithal ettiği bir çağda, ülkemizin girişimcileri projelerinin daha fazla desteklenmesini ve heveslerinin ciddiye alınmasını hak ediyor. Artık 'başımıza icat çıkartma' söylemi tedavülden kalkmalı. Çağımız artık eski köye yeni adet getirmeyi gerektiriyor. Bu nedenle KOSGEB'in geçtiğimiz yıl 5 bin TL ile 10 bin TL'ye düşürülen fakat 2010'dan 2019'a kadar 50 bin TL ile 100 bin TL bandında verdiği girişimcilik kredi miktarları tekrar artırılmalı ve sektörler çeşitlendirilmeli" dedi.



"Girişimcilik ruhu bir velinimet"



Her zaman yenilikçi düşünen girişimcilere ihtiyaç olacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemiz ve dünyamız sürekli değişiyor. Nüfus artıyor, istekler ve ihtiyaçlar farklılaşıyor. Dolayısıyla her ihtiyaca cevap verecek fikirler, üretimler de mecburi oluyor. Tam bu nokta girişimcilik ruhu bir velinimet. Çocuklar için, hayvanlar için, engelliler için, kadınlar için vs. yeni bir fikir ile onların hayatlarını kolaylaştıracak fikirlerden, gıda üzerine yeni tatlara kadar sınırsız konu ve çizgide her zaman küçük bir adım yeterlidir. Hiçbir icraat önce düşünmeden ortaya çıkmamıştır. Öncelikle bir fikir, ardından azim ve özgüven gerekiyor. Bu da gençlerimizde daha yoğun bir şekilde görülüyor. Bu nedenle onların heveslerini kırmadan, her yeni fikirlerini hayata geçirmelerine yardım ve destekte bulunmalıyız" şeklinde konuştu.



"Kredi miktarları eskisi gibi artırılmalı ve faizsiz kredi verilen sektörler çeşitlendirilmeli"



Hiçbir girişimciliğin sermayesiz olmadığını hatırlatan Palandöken şöyle devam etti:



"Bir girişimci yanında onlarca bazen yüzlerce kişiyi de çalıştırarak istihdam da oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla bir işe başlamak için en önemli nokta sermaye. Hiçbir fikir ya da girişimci bir adım sermayesiz olmuyor. KOSGEB'in 2010'dan bu yana verdiği 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz geri ödemeleri girişimcilik kredileri geçtiğimiz yıl itibariyle yerini gerçek kişi girişimcilerine 5 bin TL, sermaye şirketlerine 10 bin TL olarak farklı bir programa bıraktı. Bu nedenle bu kredi miktarları eskisi gibi artırılmalı ve faizsiz kredi verilen sektörler çeşitlendirilmeli. Her yıl mart ayının ilk haftasını kapsayan hafta olan Girişimcilik Haftasında, girişimciliğin önemine dair farkındalığın artırılmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA