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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gençlerin geleceği için 20 Haziran'da sessizlik"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl korona virüs gölgesinde geçecek olan sınavlar esnasında öğrencilerin mağdur olmaması için tedbirlerin en üst düzeyde alınarak tüm vatandaşların sorumlu davranması gerektiğini belirtti.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
18.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:02

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl korona virüs gölgesinde geçecek olan sınavlar esnasında öğrencilerin mağdur olmaması için tedbirlerin en üst düzeyde alınarak tüm vatandaşların sorumlu davranması gerektiğini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke genelindeki yaklaşık 1.8 milyon öğrenci 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter dökecek. Korona virüs nedeniyle örgün eğitime ara vermek zorunda kalan ve uzun süredir evde olan öğrenciler ile velileri sınav günü okul bahçesinde guruplar halinde bekletilmemeli. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak öğrenciler sınav yerlerine daha erken alınarak bahçede ve kapı önlerinde kümelenme oluşturulmasının önüne geçilmeli. Veliler ve öğrenciler bekleme alanlarında maskesiz dolaşmamalı. Vaka sayısının yeniden artışa geçtiği bu dönemde sınavlardaki tedbirler en üst düzeyde olmalı. Pandemi döneminde daha da hassas olan gençlerimizin dikkatini dağıtmamak için sınav saatlerinde tadilat çalışmalarına ara verilmeli. Özel ve ticari araçlar korna çalmamaya özen göstermeli" dedi.

Geleceğin teminatı olan öğrencilerin pandemi sürecindeki sınavlarda odaklanma sorunu yaşaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Bu yıl yapılacak olan sınavlar ne yazık ki korona virüs salgınına denk geldi. Henüz ortaokul çağında olup liseye adım atacak öğrencilerimiz gürültüden çok fazla etkileniyor. Korona virüs nedeniyle örgün eğitime ara vermek zorunda kalan ve uzun süredir evde olan öğrencilerin çalışmaları yoğunlaşmışken herkes kendi çocuğu sınava girecekmiş gibi davranmalı. Sınava sayılı günler kala gerekli tüm önlemler alınmalı. Geçmiş yıllarda yapılan olumsuzluklar bu yıl tekrarlanmamalı. Sınav saatlerinde okul önlerinde yüksek sesle müzik, korna ve klakson çalınmamalı. Okul çevresindeki inşaat, yol yapımı ve tadilat çalışmalarına sınav günü kesinlikle ara verilmeli. Yüzbinlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınav esnasında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız iyi bir liseye girmek için yarışırken onların dikkatini dağıtacak tüm hareketlerden kaçınmalıyız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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