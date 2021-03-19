TESK Genel Başkanı Palandöken: "Faizsiz yeniden yapılandırma esnafı rahatlatacak"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Faizsiz yeniden yapılandırma esnafı rahatlatacak"

19.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:53
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarların gecikme faizlerinden vazgeçildiği ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunulduğu açıklamasını sevindirici bulduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız şimdi rahat nefes...

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarların gecikme faizlerinden vazgeçildiği ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunulduğu açıklamasını sevindirici bulduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız şimdi rahat nefes alacak ve yüzü gülecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın resmi sosyal medya hesabından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) ortağı esnaf ve sanatkarlara gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunulduğu açıklamasının borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlar için iyi bir fırsat olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yapılandırma ile borcunu ödeyemeyen tüm esnafımıza ikinci bir şans doğdu. Bu yapılandırma ile borçlar rahatlıkla ödenecek esnafımız ise önünü görüp işine bakacak. Pandemi ile mücadele ederken birçok esnafımız iş yerlerinin kapalı olması sebebiyle alınan krediler zamanında ödenemediği için zor bir süreçten geçiyordu. Bu karar ile artık yapılandırması bozulan ve kredi borcu olan esnafımız borçlarını faizsiz rahatlıkla ödeme imkanına kavuşmuş olacak. Bu sağlanan yeni imkanı tüm esnafımız iyi değerlendirerek, yeniden yapılandırmaları kısa sürede yapmaları faydalarına olacak" diye konuştu.

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart itibarıyla başlatıldığını belirten Palandöken, "Borçlarını ödemeye devam eden esnafımız da unutulmadı. Bu yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam eden esnaf ve sanatkarlarımızın da kalan taksitlerinin faizsiz şekilde 6 ay süreyle ötelenmesi de ayrı bir sevincimiz oldu. Halkbankası'nın bu uygulaması diğer özel ve kamu tüm bankalara örnek olmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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