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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak" dedi.

12.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:55
TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı , "Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak" dedi.


Piyasaların merakla beklediği 'nın 200 baz puan indirimini olumlu olarak değerlendiren TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık repo faizinde 200 baz puan indirime gitti. Bu indirimi piyasalar olumlu algılayacaktır. Bu olumlu algılama kredi faizlerinin inmesi ile piyasalarda rahatlama olacak. Bu da enflasyonun düşmesi için olumlu yönde yansıyacaktır" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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