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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafın üzerindeki pos yükü hafifletilmeli"

Bankaların esnafın üzerindeki POS cihazı ücretlerinin yükünü hafifletmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sürecinde temassız ödemeler ve dolayısıyla kartlı alışverişlerde büyük bir artış oldu.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
17.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:20

Bankaların esnafın üzerindeki POS cihazı ücretlerinin yükünü hafifletmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sürecinde temassız ödemeler ve dolayısıyla kartlı alışverişlerde büyük bir artış oldu. Artık bu alışkanlıkların artacağı ve kalıcı hale geleceği de öngörülüyor. Fiziki POS cihazı bulunduran birçok esnafımız sanal POS cihazı da alacak. Dolayısıyla POS cihazı ücretlerinde bankalar esnafı rahatlatacak adımlar atmalı" dedi.

Pandemi sürecinin de etkisiyle kartlı alışverişlerde artış olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yılın ilk üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre POS sayısı yüzde 3, kredi ve banka kartı toplam sayısı yüzde 9.5, temassız ödemeler yüzde 170 ve internetten kartlı alışverişler yüzde 19 arttı. Hijyen nedeniyle her 5 işlemden 1'i temassız olarak yapıldı ve kağıt paradan çok kartlı ödemeler tercih edildi. Öyle ki 2,5 - 3 milyon kart ilk kez bu dönemde kullanıma açıldı. Bu artışın normal bir alışkanlık haline geleceği, kartlı ödemelerin her zaman daha çok tercih edileceği zaten öngörülüyor. Yani POS cihazı bulundurmayan esnaf satışlarında önemli derecede kayıp yaşıyor" diye konuştu.

"POS komisyon oranları yüzde 1'in altına düşmeli"

Esnafın üzerindeki POS cihazı ücret ve komisyon oranları yükünün bankalar tarafından hafifletilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "POS cihazı komisyon oranları yüzde 1'in de altına düşürülmesi lazım. Çünkü hem aylık hem de yıllık olarak alınan ekstra ücretler var. Değişen alışveriş düzeninde fiziki POS cihazı olan esnafımız e-ticarete de atıldığında sanal POS cihazı almak zorunda. Bu nedenle ek ücretler bir yük haline geliyor. Yazılım, donanım ve bakım ücreti adı altında sanal veya fiziki POS cihazlarında aylık en az 70 TL, yıllık alınan ücretler ise bin liranın üzeri gibi ödemeler yapılıyor. Esnaf cihazdan çekilen parayı ne kadar erken hesabında görmek isterse o oran da ona göre artıyor. Bankaların artık kredilerin yanısıra POS cihazı konusunda da esnafa elini uzatması lazım. Komisyon oranlarının daha da düşürülmesi ve yazılım, donanım, bakım ücretlerinde esnafa kolaylık sağlanması gerekiyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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