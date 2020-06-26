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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımızın ilk önceliği borçların ertelenmesi"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonominin atardamarı olan esnafın pandemi sürecinde en çok etkilenen kesim olduğu da açıktır.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonominin atardamarı olan esnafın pandemi sürecinde en çok etkilenen kesim olduğu da açıktır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklara sürekli aktardığımız başlıca çözülmesini istediğimiz bazı taleplerimiz var. Bunlardan ilki, esnafı rahatlatacak bir adım olan kredi borçlarının tekrar ertelenmesi" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her ay birlik ve federasyon başkanları ile yapmış olduğu, Ticaret Bakanı Pekcan'ın da video konferans ile katıldığı Mesleki Eğitim Kurul toplantısında konuştu. Palandöken, "Her ay konfederasyonumuzda birlik ve federasyon başkanları ile birlikte yapmış olduğumuz Mesleki Eğitim Kurulu toplantımıza bu ay Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan da katıldı. Esnafımızın yaşadığı sorunlar ve öncelikli olarak çözülmesini talep ettiği konuları bakanımıza ilettik. Kendisi de, güçlü esnaf güçlü ekonomi hedefi ile beklediğimiz müjdelerin tamamının takipçisi olduklarını ve çözümlemeye çalıştıklarını belirtti" dedi.

Esnafın ivedilikle çözülmesi gereken başlıca sorunlarını Bakan Pekcan'a ileten Palandöken, "Ekonominin atardamarı olan esnafın pandemi sürecinde en çok etkilenen kesim olduğu da açıktır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklara sürekli aktardığımız başlıca çözülmesini istediğimiz bazı taleplerimiz var. Bunlardan ilki, esnafı rahatlatacak bir adım olan kredi borçlarının tekrar ertelenmesi. Daha sonra halen kapalı olan internet kafeler ve oyun salonları açılmalı. Kahvehane ve kıraathanelerde tek kullanımlık örtü, her masaya sıfır oyun kağıdı şartıyla oyun oynanmasına izin verilmeli. Motorlu taşıtlara ticari akaryakıt verilmeli ÖTV ve KDV kaldırılmalı. Bununla birlikte çek ve senetler de ötelenmeli. Sınavların olduğu saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlaması esnasında lokanta ve restoranlara paket servis yapabilme imkanı tanınmalı. Esnafımızın tamamına, çarkların dönmesi için asgari ücret düzeyinde nakit yardımı yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"Herkesin yardımına koşan esnaf şimdi yardım bekliyor"

Mahallenin koruyucusu, bekçisi, ışığı, herkesin yardımına koşan esnafın bu süreçte daha fazla devlet yardımı ve desteği beklediğinin altını çizen Palandöken, "Sokakların hareketi, rengi, ışığı, mahallemizin koruyucusu, herkesin yardımına koşan esnafımız, pandemi sürecinde yardım bekleyen kesim oldu. Birçok devlet desteği bu dönemde esnafımıza sağlandı fakat destekleyici yardımların daha da artması, esnafın kaldıramayacağı yüklerin ise azaltılması gerekiyor. Örneğin akşam saat 10'dan sonra alkollü içki satan yerlere kesilen cezanın 320 bin TL'ye kadar çıkacağı açıklandı. Orantısız cezalar yerine ödenebilir seviyede cezalar olmalı. Esnafa taşıyabileceği kadar yük verilmeli. Aylarca dükkanı kapalı olan esnafın en azından ödediği kiradan stopaj kaldırılmalı. Öte yandan kantinci ve servisçi esnafımız zaten okulların kapatılmasıyla çok büyük zarar görmüşken, gelecek yıl eğitim öğretim döneminde kiraların ve servis fiyatlarının artırılması çok büyük bir yıkım oldu. Yaşanan bu sorun için de yeni bir düzenleme müjdesi bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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