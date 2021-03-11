TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımızın pandemide faturaları birikti"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımızın pandemide faturaları birikti"

11.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:09
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Esnafın pandemi sürecinde iş yerinin kapalı olması nedeniyle ödeyemediği faturalarının biriktiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Aylarca iş yeri tamamen veya kısmen kapalı olan esnafımızın kazancı da çok büyük oranda düştü.

Esnafın pandemi sürecinde iş yerinin kapalı olması nedeniyle ödeyemediği faturalarının biriktiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Aylarca iş yeri tamamen veya kısmen kapalı olan esnafımızın kazancı da çok büyük oranda düştü. Şimdi risk derecesine göre birçok esnafımız açılsa da aylardır elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarını ödeyemedi. Bu faturalardaki vergiler 1 yıl süreyle esnafımızdan alınmamalı ve birikmiş faturalar da faizsiz ertelenerek taksit imkanı sağlanmalı" dedi.

Ödenemeyen faturaların faizsiz ertelenerek taksitlendirilmesi gerektiğine değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 yıldır mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde en çok kendinden feragat eden kesim esnaf ve sanatkarımız oldu. Aylarca dükkanı kapalı şekilde, yarı açık olduğunda ise müşteri ve kazancın yine olmaması gibi birçok zor zamanlardan geçti. Bu süreçte kazanç olmamasıyla birlikte evinde ve iş yerinde elektrik, su, doğalgaz faturaları gelmeye devam etti. Şimdi yeni yeni kademeli normalleşmeye geçilen dönemde esnafımız hemen birkaç ayda toparlanamayacak. Dolayısıyla bu ödenemeyen ve biriken borçlar faizsiz olarak ertelenmeli ve taksit imkanı sağlanmalı. Elektrik, su ve doğalgaz en temel üç zaruri giderimiz. Birinin bile borçlar nedeniyle kesilmesi, esnafımızı perişan eder. Bunlar göz önüne bulunduğunda fatura borçlarına faizsiz erteleme ve taksitlendirme imkanı getirilmeli. Aynı zamanda bu faturalardan 1 yıl vergi alınmamalı" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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