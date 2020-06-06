TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız her zamankinden daha hijyenik" Normalleşme sürecinin başlamasına rağmen esnafın kazancının normalleşmediğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde normalleşme adımları çoktan atıldı ve hayat normalleşmeye başladı.

Normalleşme sürecinin başlamasına rağmen esnafın kazancının normalleşmediğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde normalleşme adımları çoktan atıldı ve hayat normalleşmeye başladı. Esnafın kazancı ise hala normale dönmedi. Halen tedirginlik hisseden vatandaş lokantaya, berbere gitmeye, taksiye, dolmuşa binmeye çekiniyor. Oysaki esnafımızın dükkanı, taksisi her zamankinden kat be kat daha hijyenik" dedi.

İş yerini açan esnafın kazancının pandemi süreci öncesi gibi normalleşmediğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Haziran'dan itibaren çoğu esnaf kolumuz iş yerini açtı, birçok kısıtlama kaldırıldı ve ülkemiz normalleşme sürecine başlamış oldu. Fakat pandemi sürecinde iş yeri kapalı olan ya da açık olsa bile günü kurtaracak kadar bile kazanamayan esnafımızın kazancı halen normalleşmedi. Vatandaşlar halen tedbir amaçlı, endişe duyarak eskisi gibi alışveriş yapmıyor. Lokantaya gitmiyor. Halbuki bakkalımızın, berberimizin, lokantacımızın, manavımızın, terzimizin iş yeri, şoför esnafımızın taksisi, dolmuşu her zamankinden daha hijyenik, daha dikkatli ve temiz. Örneğin kuaför ve berberlerimiz kişiye özel tek kullanımlık önlük ve eldiven kullanıyor. Bakkallarımız sırayla müşteri alıp dezenfekte işlemleri devamlı yapıyor. Vatandaşlar tedbirlere ve kurallara uyarak normal hayatına dönmeli ve her zamankinden daha hijyenik bir ortam olduğunu unutmamalı" diye konuştu.

"Halen iş yeri açılmayan esnafımız var"

Normalleşme ile birlikte henüz tüm esnafın iş yerini açamadığını da hatırlatan Palandöken, "415 meslek kolunda 2 milyonu aşkın esnafımızın tamamı pandemi sürecinde büyük hasar aldı fakat normalleşme sürecinde henüz tamamı iş yerini açamadı. İnternet kafeler, düğün salonları, eğlence merkezleri gibi birçok esnaf kolumuz halen tamamen kapalı. Bunun yanı sıra cafe, restoran gibi bazı iş yerleri için akşam saat sınırlaması var. Araç içinde yüzde 50 kapasitesinin devam ettiği koşullar halen mevcut. Yani kısacası, iş yerini açan esnaf da açamayan esnaf da halen normalleşmiş değil. Vatandaşlarımız tüm hijyen kurallarına uyulduğu esnafımızdan tedirgin olmadan alışveriş yapabileceğini veya hizmet alabileceğini unutmamalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA