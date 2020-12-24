TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız dijital dönüşümle fark oluşturacak"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız dijital dönüşümle fark oluşturacak"

24.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:21
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Esnaf ve sanatkarın dijital dönüşümle fark oluşturacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ticaret Bakanlığı himayesinde Google ile konfederasyonumuzun yaptığı işbirliği sayesinde esnaf ve sanatkarımız dijital dönüşümle fark oluşturacak.

Esnaf ve sanatkarın dijital dönüşümle fark oluşturacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ticaret Bakanlığı himayesinde Google ile konfederasyonumuzun yaptığı işbirliği sayesinde esnaf ve sanatkarımız dijital dönüşümle fark oluşturacak. Ücretsiz online eğitimler ile çağımızın gerekliliğine uygun olarak tüm esnafımız bu fırsattan yararlanmalı" dedi.

Esnaflar Programı hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemiden en çok olumsuz etkilenen, işleri yavaşlayan hatta duran ekonominin can damarı esnaf ve sanatkarımız dijital dönüşümle artık işlerini büyütecek. Konfederasyonumuz, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Ali Taha Koç, Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcı Meir Brand ve Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu'nun katılımıyla basın açıklamasını dijital olarak yaptığımız bu işbirliği ile kafe ve restoran işleten esnaf ve sanatkarımız ücretsiz olarak online eğitim alarak işlerini sanal ortama taşıma, dijital ortamda daha çok müşteriye ulaşma gibi adımlarla pandeminin olumsuz etkilerini de silebilecek. Pandemiden en çok etkilenen 20 ilde yüz yüze görüşmelerin de yapılacağı bu program ile çağımızın şartlarının da gerektiği şekilde e-ticarete tamamen adapte olmak isteyen kafe ve restoranlar için önemli bir fırsat" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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