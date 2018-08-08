TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız Bankaların Sicil Uygulamasından Muzdarip"

Emeklilik bekleyen binlerce esnaf ve sanatkarın sicil engeline takılarak kredilere ulaşamadığı için emekli olamadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar kredi verirken esnaf ve sanatkarın mali sicilini bahane edip esnafımızın krediye ulaşmasına engel oluyorlar. Devlet imkan tanıyor, kredide sicil engeli olmayacak deniyor ancak bankalar kara listeye aldıkları esnafımızın hiçbir borcu olmasa da kredi vermiyor. Esnaf ve sanatkarımızın geçmişteki borçları bahane edilerek krediye ulaşmaları bankaların insafına bırakılmamalı. Kara listeye giren ve borcu bulunmaya esnafın yıllarca bu listede tutulması haksızlıktır. Esnafımızın krediye ulaşması için tüm bankaların uygulaması zorunlu olan etkin bir sicil affı çıkarılmalı" dedi.

Kredilerin sudan sebeplerle engellenmemesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Devletimiz esnaf ve sanatkara kredi vererek her türlü imkanı tanımasına rağmen bankalar kara liste bahanesiyle esnafın önünü kapatıyor. En son esnafımızın birikmiş prim borcunu ödeyerek emekli olabilmesi için sağlanan kredi imkanından binlerce esnafımız sicil engeli yüzünden yararlanamadı. Protokol imzalanırken kredide sicil engeli olmayacak denilmesine rağmen bankaların esnafın sicilini bahane ederek kredi vermediği yönünde şikayetler her geçen gün büyüyor. Zaten esnafımız emekli olmak için kredi çektiğinde ödeyeceği miktar emekli aylığından kesiliyor. Emeklilik bekleyen esnafımızın yüzünün gülmesi için acilen yeni bir yasal düzenleme yapılması kaçınılmaz" diye konuştu.

"Esnafın krediye ulaşmasında etkin sicil affı şart"

Esnaf ve sanatkar için çok önemli bir kolaylık olan kredilerin sicil bahanesi ile engellenmemesi için etkin bir sicil affı isteyen Palandöken, "2003, 2009 ve 2017 yıllarında üç kez sicil affı çıkarılmasına rağmen bankalar kara liste uygulamasıyla kredi kısıtlamasına devam ediyor. Farklı yıllarda çıkarılan üç sicil affı da etkin değil. Her defasında esnaf bankaların iki dudağının arasına bırakılıyor. İsteyen banka sicil affını uyguluyor, istemeyen uygulamıyor. Hiçbir zaman esnaf bankaların insafına terk edilmemeli. Etkin sicil affı için net olarak karar verilmeli ve tüm bankaların buna uyması zorunlu olmalı. Esnafımız bankaların insafına bırakılmamalı. Bankacılıkta kara liste olarak adlandırılan, geçmişe dönük olumsuz bilgileri kullanma uygulamasına emekli olacak esnafımız için kullanılmamalı. En önemlisi kısa sürede etkin bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerek" şeklinde konuştu. - ANKARA