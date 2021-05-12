TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf ve sanatkârların umudu önümüzdeki bayrama kaldı"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf ve sanatkârların umudu önümüzdeki bayrama kaldı"

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnaf ve sanatkârların umudu önümüzdeki bayrama kaldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında, "On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi gölgesinde geçti. Ramazan ayında başlayan ve bayramı da içine alan tam kapanma nedeniyle akrabalarımızla, dostlarımızla, komşularımızla bir araya gelemedik, iftar sevincimizi paylaşamadık. Uzun zamandır pandeminin getirdiği zorluklara göğüs geren esnafımız bu bayrama buruk giriyor. Başta bayramlık ve ikramlık satan esnafımız olmak üzere tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımız için durgun ve hayli zor bir dönem oldu. 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarlarımızın umudu önümüzdeki bayramlara kaldı. Camiamız adına bayramdan sonra piyasanın hareketlenerek yaraların bir an önce sarılmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm esnaf ve sanatkarlarımız ile milletimizin bayramını kutluyor, sağlık, sıhhat ve bereket getirerek hayırlara vesile olmasını diliyorum. En büyük isteğimiz içinde bulunduğumuz bu zor günleri bir an önce geride bırakarak eski bereketli, sağlıklı ve huzurlu günlerimize geri dönmek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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