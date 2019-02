TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf ve Sanatkarımız Sevgililer Günü'ne Hazır"

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılacak harcamalardan 8-9 milyarlık ciro beklediklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kuyumcudan çiçekçiye, pastacıdan tuhafiyeciye kadar tüm esnaf ve sanatkarımız 14 Şubat Sevgililer Günü için hazır. Esnafta her kesime ve her bütçeye uygun hediye var. Özel günler arasında en fazla harcamanın yapıldığı Sevgililer Günü alışverişlerinin yaklaşık 8-9 milyar ciroyla esnafa can suyu olmasını bekliyoruz" dedi.

Esnaf ve sanatkarın 14 Şubat Sevgililer Günü için hazır olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "14 Şubat Sevgililer Günü yalnızca sevgililerin değil birbirini seven herkesin hediyeleştiği geleneksel bir güne dönüştü. Sevgililer birbirine hediye alırken eşler de hem birbirlerine hem de sevgilerinin meyvesi olan çocuklarına hediye alıyor. Gelenekselleşen Sevgililer Günü'nde konfeksiyondan kozmetiğe, küçük ev aletlerinden elektronik aletlere kadar tüm perakende sektörünün satışları ortalama yüzde 30 artıyor. Özel günler arasında en fazla alışveriş Sevgililer Günü'nde ve 14 Şubat'ı kapsayan haftada yapılıyor. Sevgililer Günü için 2016'da 8,3 milyar lira, 2017'de 8,9 milyar liralık alışveriş yapıldı. 2018'de ise 9 milyar alışveriş yapıldı. Bu yıl ise ekonomideki son gelişmeleri dikkate alarak Sevgililer Günü alışverişlerinden 8-9 milyar liralık bir ciro bekleniyor. Yılbaşı alışverişlerinin ardından esnaf ve sanatkarımız da durgun geçen günleri geride bırakmak için Sevgililer Günü'nü bekliyor" diye konuştu.

"Bir gül bile ekonomiye cansuyu olur"

Bu yıl da 14 Şubat hediyeleri için esnafın tercih edilmesiyle vatandaşların ekonomik anlamda rahat edeceğini ifade eden Palandöken, "Son zamanlarda dövizdeki dalgalanmalara bağlı olarak tüm ürünlere gelen zamlar yüzünden vatandaşlarımız hediye bulmakta güçlük çekebilir. Ancak esnaf ve sanatkarımızda küçük büyük demeden her bütçeye ve her kesime uygun hediye var. Vatandaşlarımız hediye seçimlerinde esnafı tercih ettiklerinde ekonomik anlamda rahat edeceklerdir. 14 Şubat'ta sevgiliyi mutlu etmenin yolu pahalı ve sıra dışı hediyeler değil, maneviyatı güçlü ve kişiye özel hediyelerdir. Sevgiliye alınan bir gül bile hem onu mutlu edecek hem de ekonomiye katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA