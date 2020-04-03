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Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf sokağın ışığıdır, ışığımız sönmesin"

Esnaf ve sanatkarın sokağın ışığı olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız akşamları sokakları aydınlatır, sabahları sokağın sesi, hareketi, ışığıdır.

03.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:21
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Esnaf ve sanatkarın sokağın ışığı olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız akşamları sokakları aydınlatır, sabahları sokağın sesi, hareketi, ışığıdır. Işığımız sönmesin. Bu ışığın sönmemesi için devletimizin verdiği desteklerden esnafımız faydalanmalı. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde taksiciden kahveciye, fırıncıya, kuaförden bakkala tüm esnafımızı kapsayan destekler artırılmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 ile mücadele kapsamında esnafa verilen desteklere ilişkin bir açıklama yaptı. Yüzlerce sektörde esnafın sokakları 365 gün aydınlattığını belirten Palandöken, "Kuaförden taksiciye, bakkaldan kamyoncuya yüzlerce sektörde sayısı 2 milyonu bulan esnafımız, tatil, bayram, yılbaşı demeden yılın 365 gün 6 saati sokakları aydınlatır, sokakların hareketi, sesi olur. Yeri gelir anahtarı, valizi emanet alır, unutulan cüzdanı, çantayı sahibine ulaştırır, vatandaşın parası yoksa veresiye defteri ile faizsiz bankası olur. Mahallenin muhtarı gibi hakimiyetiyle yol sorana tarif eder, komisyon almadan kiralık evleri gösterir. Sermayesi az fakat gönlü boldur. Kültürümüzün en önemli parçası, ekonomimizin temel yapı taşıdır" dedi.

"Esnafımız verilen desteklerden faydalanmayı ertelememeli"

Verilen desteklere teşekkür eden ve esnafın faydalanmayı ertelememesi gerektiğine değinen Palandöken, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle ülkemiz ve vatandaşlarımız zor günlerden geçiyor. Evlerimizde kalarak virüsün yayılmasına engel olduğumuz bu dönemde birçok kesimdeki esnafımız da en çok yara alan kesim oldu. Birçok devlet desteği bu noktada esnafımıza nefes aldırdı. Verilen desteklerde ilgili bakanlıklarımıza esnaf camiası olarak bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu desteklerden esnafımız faydalanmayı ertelememeli" diye konuştu.

"Esnafın ışığı kapandığında devlet destekleri fener gibidir"

Devlet desteklerinin esnafın ışığının kapandığı dönemde fener niteliğinde olduğunun altını çizen Palandöken, şöyle devam etti:

"Esnafımızın ışığının mecburen kapandığı bu günlerde bu destekler fener tutarak yolları aydınlatıyor. Fakat elektrik, su, doğalgaz faturalarında, Bağ-Kur prim ödemelerinde ve akaryakıtta kayda değer bir indirim sağlanması tüm esnafımıza nefes aldıracak önemli bir destek olacaktır. Esnafımızın iş yerindeki ışığının sönmesi evdeki ışığının da sönmesi anlamına geliyor. Bu nedenle ailesiyle birlikte 10 milyonluk bir nüfus olan esnafımıza geniş kapsamlı başka desteklerin de devam etmesi ekonomimize de, esnafımıza da can suyu olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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