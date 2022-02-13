TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf Sevgililer Günü'ne hazır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın Sevgililer Günü'ne hazır olduğunu belirterek, "Sevdiğini, eşini mutlu etmek isteyen çiftlerimiz için çiçekçi esnafımızdan züccaciyeci esnafımıza tüm esnafımız satışların artmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Sevgililer Günü için tüm sektörlerde esnafın çiftleri beklediğini bildirdi.

Esnafın Sevgililer Günü'ne hazır olduğuna işaret eden Palandöken, "Sevdiğini, eşini mutlu etmek isteyen çiftlerimiz için çiçekçi esnafımızdan züccaciyeci esnafımıza tüm esnafımız satışların artmasını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özel günlerde alışveriş yapmanın esnafa destek olmanın en güzel yollarından olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"En düşük bütçeden en yükseğe fiyat skalası ile esnafımız Sevgililer Günü'nde eşini, sevgilisini veya sevdiklerini mutlu etmek isteyen vatandaşları bekliyor. Salgının zor zamanlar yaşattığı esnafa destek olmanın en güzel yollarından biri bu özel günler. Bir çiçek, bir gömlek, bir kitap ya da bir cüzdan alınması yalnızca hediyeyi verdiğimiz kişiyi değil, o esnafı da mutlu ediyor. Her bütçeye göre hediye olması avantajını kullanarak vatandaşlarımız Sevgililer Günü hediyelerini esnafımızdan almalı."