TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf Olarak Çok Fazla Bir Şey İstemiyoruz, Kuralların Koyulmasını...

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf olarak çok fazla bir şey istemiyoruz, kuralların koyulmasını istiyoruz. Dünya ne yaptıysa, biz de onu yapalım"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf olarak çok fazla bir şey istemiyoruz, kuralların koyulmasını istiyoruz. Dünya ne yaptıysa, biz de onu yapalım" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, hükümetin 15 senedir çalışma hayatını kolaylaştırıcı çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, Başbakan Binali Yıldırım'a bu nedenle teşekkür etti. Esnafın düzenin savunucusu ve koruyucusu olduğunu anlatan Palandöken, ahilik mantığıyla hizmet ettiklerini kaydetti.

Palandöken, esnafın büyük zincir mağazalar karşısında haksız rekabete yenik düşmemesi için düzenleme yapılmasını istedi. Esnaf olarak çok fazla bir şey istemediklerini anlatan Palandöken, "Esnaf olarak çok fazla bir şey istemiyoruz, kuralların koyulmasını istiyoruz. Dünya ne yaptıysa, biz de onu yapalım. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa'da ne varsa ülkemizde o olsun" ifadelerini kullandı.