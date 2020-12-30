TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımıza kiralarda 2021 yılında artış yapılmaması bir nebze de olsa nefes aldırır"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımıza kiralarda 2021 yılında artış yapılmaması bir nebze de olsa nefes aldırır"

30.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:49
TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birçok kalemde ödemesi olan esnafımıza en azından kiralarda 2021 yılında artış yapılmaması bir nebze de olsa nefes aldırır" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birçok kalemde ödemesi olan esnafımıza en azından kiralarda 2021 yılında artış yapılmaması bir nebze de olsa nefes aldırır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamayla vakıf kiracısı olan esnafa kira artışı yapılmaması ile ağustos ayı öncesi kira borçlarının faizlerinin silinmesi kararının diğer kurumlara da örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "TBMM'de görüşülen ve genelge ile de duyurulan, pandemi nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya kısıtlanan vakıf kiraları için kira artışının yapılmayacağı açıklamasının belediyeler başta olmak üzere diğer kurum ve esnaf kiracısı olan dükkan sahiplerine de örnek olmasını diliyorum. Esnafımıza 2021 yılında kira artışı yapılmaması, borçlardan doğan icraların durdurulması gibi adımlar önemli ölçüde nefes aldırır. Kararın alınmasında emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde ekonomik olarak dar boğazdan geçen esnafa kira artışı yapılmaması ve borçlardan doğan icralardan vazgeçilmesi gibi konularda destek olunması gerektiğini belirten Palandöken, şunları aktardı:

"TBMM'de ekonomik ve sosyal hayatla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kabul edilen kanun teklifinde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan yapım, onarım ve yenileme karşılığı kiralananlar hariç, kira dönemi kısmen veya tamamen 2027 yılını kapsayan kira sözleşmelerinde kira artışı yapılmayacağı maddesini olumlu karşılıyoruz. Pandemi sürecinde kazancı düşen ve ekonomik anlamda dar boğazdan geçen esnaf ve sanatkarımız için bu kararın belediyeler başta olmak üzere esnaf kiracısı olan özel mülk sahiplerine de örnek olması gerekiyor. Birçok kalemde ödemesi olan esnafımıza en azından kiralarda 2021 yılında artış yapılmaması bir nebze de olsa nefes aldırır. Bununla birlikte 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki kira borçlarına ait faizlerden vazgeçilmesi kararı da sevindirici bir karar ve her dükkan sahibi kişi veya kurumlar da bu icra dosyalarını durdurmalı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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