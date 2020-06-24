TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf dükkanını da evi kadar hijyenik tutar" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için dükkanının ikinci evi olduğunu belirterek, "Esnaf dükkanını da aynı evi kadar hijyenik tutar." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf için dükkanının ikinci evi olduğunu belirterek, "Esnaf dükkanını da aynı evi kadar hijyenik tutar." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından başlayan normalleşme sürecine karşın, vatandaşların tedirginliği nedeniyle müşteri azlığı yaşayan ve günlük giderlerini bile karşılayamayan esnaf olduğunu bildirdi.

Vatandaşların aşırı tedirginliğini gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayan Palandöken, "Oysaki esnaf için dükkanı ikinci evidir. Esnaf dükkanını da aynı evi kadar hijyenik tutar. Kalabalık ortamlardan, sosyal mesafenin olmadığı sokaklardan daha temiz olan esnafımız öncelikle bu korkunun aşılmasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın dükkanından çok sokakta ve kalabalık alanlarda dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Palandöken, halen vatandaşların berber, taksi, terzi, kahvehane, lokanta gibi açık olan esnafa gitmekten çekindiğini belirtti.

Palandöken, halen açılmayan sektörler olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnternet kafeler ve oyun salonu işleten esnafımız diğer sektörlerde olduğu gibi tüm tedbirlerini alarak artık kepenkleri kaldırmak istiyor. Örneğin kahvehanelerde oyun oynanmasının önü açılmalı. Sokakta herkes yan yana yürüyor ama oyun oynandığında masada sosyal mesafe de gözetiliyor. Bununla birlikte servisçi esnafımızın gelecek yıl için ücretlerinin düşürülmesi esnafımızın zaten zorlanırken bir de gelecek yıl için şimdiden kaygılanmasına neden oldu. Maliyetlerin zaten arttığı bir dönemde en çok desteğe esnafımızın ihtiyacı var. Dükkanını açan fakat birçok sorun yaşayan veya açamayan hiçbir esnafımız unutulmamalı."

Kaynak: AA