HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf dükkânı evi kadar özenle dezenfekte ediyor"

Normalleşme süreci hızla devam ederken tedirginlik nedeniyle müşteri azlığı yaşayan ve günlük giderlerini bile karşılayamayan esnafın olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sosyal ve ekonomik hayatın normalleşme süreci hızla devam ederken, birçok sektörde esnafımız halen...

TESK Genel Başkanı Palandöken:
24.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:15

Normalleşme süreci hızla devam ederken tedirginlik nedeniyle müşteri azlığı yaşayan ve günlük giderlerini bile karşılayamayan esnafın olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sosyal ve ekonomik hayatın normalleşme süreci hızla devam ederken, birçok sektörde esnafımız halen sıkıntı yaşıyor. Vatandaşın üzerinde devam eden aşırı tedirginlik korkusu, esnafa olumsuz yansımaya devam ediyor. Oysaki esnafın dükkanı ikinci evidir. Dükkanını da aynı evi kadar hijyenik tutar. Kalabalık ortamlardan, sosyal mesafenin olmadığı sokaklardan daha temiz olan esnafımız öncelikle bu korkunun aşılmasını istiyor" dedi.

Vatandaşların esnafın dükkanından çok sokakta ve kalabalık alanlarda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sürecinde kazanç ve iş hacmi nedeniyle şüphesiz ki en çok esnafımız olumsuz etkilendi. Zor zamanlar yavaş yavaş geçerken, normalleşme süreci ile esnafımızın büyük bir çoğunluğu dükkanını açtı ve çoğu günü kurtarmaya çalışarak az müşteri ile çalışmaya devam ediyor. Vatandaş, üzerinde aşırı tedbirin getirdiği tedirginlik nedeniyle halen berber, taksi, terzi, kahvehane, lokanta gibi açık olan esnafımıza gitmekte çekiniyor. Oysaki esnafımız evinde nasılsa, dükkanında daha da fazlası hijyen kurallarına uyuyor. Asıl tedbirli olmak amacıyla gidilmemesi gereken yer esnafımız değil, tanımadığımız, hijyen kurallarına uyup uymadığını bilmediğimiz insanlarla dolu kalabalık ortamlar, sokaklar" diye konuştu.

"Esnafın tamamı normalleşme sürecine giremedi"

Halen açılmayan sektörler olduğunu hatırlatan Palandöken, "Henüz dükkanını açamayan esnaf kesimimiz var. İnternet kafeler ve oyun salonu işleten esnafımız diğer sektörlerde olduğu gibi tüm tedbirlerini alarak artık kepenkleri kaldırmak istiyor. Tedbirli olmalıyız ama bunu korku ve endişe içerisinde yapmamalıyız. Örneğin kahvehanelerde oyun oynanmasının önü açılmalı. Sokakta herkes yan yana yürüyor ama oyun oynandığında masada sosyal mesafe de gözetiliyor. Bununla birlikte servisçi esnafımızın gelecek yıl için ücretlerinin düşürülmesi esnafımızın zaten zorlanırken bir de gelecek yıl için şimdiden kaygılanmasına neden oldu. Maliyetlerin zaten arttığı bir dönemde en çok desteğe esnafımızın ihtiyacı var. Dükkanını açan fakat birçok sorun yaşayan ve açamayan hiçbir esnafımız unutulmamalı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL Ekonomi
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek Ekonomi
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak Ekonomi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,3 liradan işlem görüyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Safiye Soyman Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf dükkânı evi kadar özenle dezenfekte ediyor" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:47:20. #1.14#
title