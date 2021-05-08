TESK Genel Başkanı Palandöken: "Engelleri aşmanın ilk yolu empati"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Engelleri aşmanın ilk yolu empati"

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Engelleri aşmanın ilk yolu empati'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kaldırımda, trafikte, asansörde, iş yerlerinde veya okullarda, yaşamın her alanında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin öncelikli sorumluluğu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kaldırımda, trafikte, asansörde, iş yerlerinde veya okullarda, yaşamın her alanında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin öncelikli sorumluluğu. Hepimiz engelli adayıyız ve engelli aşmanın ilk yolu empatidir" ifadelerini kullandı.

TESK Genel Başkanı Palandöken 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Başkan Palandöken, zihinsel ya da fiziksel her türlü engelin aşılmasında önceliğin empati olduğunu belirtti.

Sosyal yaşamın her anında engelli bireylere karşı sorumlu davranılması gerektiğinin altını çizen Başkan Palandöken, "Dünyada 1 milyar, ülkemizde 10 milyona yakın engelli vatandaşımız var. Hayata karşı dezavantajlı olarak, doğuştan ya da sonradan zihinsel ya da fiziksel bir engel ile hayatlarını sürdürmek zorunda olan tüm vatandaşlarımız gibi, her sağlıklı birey de engelli adayıdır. Bunu unutmadan, onların sosyal yaşamın her alanında bu duyarlılık ile hareket etmeliyiz. Engelleri kaldırmanın ilk yolu duygudaşlıktan geçiyor. İstihdama katılımda, kaldırımda, lokantada, otoparkta, okulda, her yerde dezavantajları ve engelleri ortadan kaldırmak her birimizin sorumluluğudur. Tüm engellilerimizin yalnızca Engelliler Haftası'nda hatırlanmadığı, her zaman tüm engelleri rahatlıkla aşabildiği yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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