TESK Genel Başkanı Palandöken: "Düğün Paketi Satan Esnaf Ötv İndirimini Bekliyor"

Evlilikler için verilen devlet desteklerinin her zaman piyasayı hareketlendirdiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan Bayramı ve seçimlerin ardından ülke genelindeki düğünlerde büyük bir artış olacak. Genç çiftlerimizin evlilik arifesinde sıkıntı yaşamamaları için daha önce verilen devlet destekli krediler ile ÖTV ve KDV indirimleri yeniden uygulamaya konulmalı. Evlenecek çiftlere verilecek her destek ekonomiye olumlu olarak yansımaktadır. Esnaf ve sanatkarımız da bayramdan sonra piyasanın canlanması için düğün sezonunu bekliyor" dedi.

Çiftlerin gönül rahatlığı ile düğün yapıp ev eşyası satın almaları için ÖTV ve KDV indirimlerinin önemine işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evlenecek çiftlere geçen yıl sağlanan ÖTV katkısı sayesinde beyaz eşya sektörü 2017 yılını yüzde 20 büyüyerek tamamladı. Ancak bu yılın ilk çeyreğinde beyaz eşya sektörünün cirosu yüzde 6.5 daralarak 2.6 milyar liraya indi. Hem beyaz eşya ve mobilya sektörünün cirosunun artması hem de genç çiftlerin evlilik yolunu açmak için ÖTV ve KDV indirimleri yeniden getirilmeli. Bu sayede gençlerimiz evlilik yolunda adım atmaktan çekinmemiş olur. Düğün sektörünün hareketlenmesi hem üretim yapan sanayici hem de esnaf ve sanatkarlarımız açısından büyük önem taşımaktadır. Her çiftin yaptığı ortalama 50 bin lira harcama ile piyasaya 30 milyar lira para girmektedir. Düğün teşvikleri ekonominin ve esnafın canlanması için çok büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Esnaf ve sanatkarın canlanmak için düğün sezonunu beklediğini kaydeden Palandöken, "Mobilyacıdan beyaz eşyacıya, kuyumcudan fotoğrafçıya, düğün salonundan kuaförüne, tuhafiyeciden tekstilciye, pastacıdan şekerciye, çiçekçiden taksiciye, emlakçıdan hırdavatçıya kadar birçok sektör düğünler sayesinde hareketlenecek. 600 binden fazla çiftin evlenmesini beklediğimiz bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi gençlere devlet destekli krediler verilmeli. Krediler uzun vadeli olmalı ve kredi alabilmek için 27 yaşı doldurmamış olma şartı kaldırılmalı. Çünkü yeni nesil gençlerin okuldan mezun olup iş bulma ve evlenme yaşı artık farklılık gösteriyor. Öte yandan gençlere verilen krediler düğün masraflarını karşılamadığı için kredilerin limiti artırılmalı. Kredi limitleri 50 bin liranın üzerinde olmalı. Kredilerin geri ödenmesi için gençlere daha fazla süre tanınmalı" diye konuştu. - ANKARA