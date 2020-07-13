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TESK Genel Başkanı Palandöken'den yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin açıklama

Esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları kredilerin takipte olanlarının yapılandırılmasının sevindirici olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yapılandırmaya diğer banka borçlarının da...

TESK Genel Başkanı Palandöken'den yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin açıklama
13.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:17

Esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları kredilerin takipte olanlarının yapılandırılmasının sevindirici olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yapılandırmaya diğer banka borçlarının da kısa sürede dahil edilmesi ile esnafımız daha çok rahatlayacaktır" dedi.

Esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları kredilerin takipte olanlarının yapılandırılmasının sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu kredilerin ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması yönünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak talepte bulunmuştuk. Kredi borçlarının yeniden yapılandırılması yönünde yazdığımız mektuba Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından olumlu cevap verilmesi oldukça sevindirici. Ancak bu yapılandırmaya diğer banka borçlarının da kısa sürede dahil edilmesi ile esnafımız daha çok rahatlayacaktır" dedi.

"Muhtasar, KDV ve gelir vergisi ikinci taksitleri ile SGK primlerinin de ertelenmesine yönelik kararın kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz"

Krediler konusundaki olumlu gelişmenin kendilerini ve esnaf camiasını sevindirdiğinin altını çizen Palandöken, "Bunun kabul görmesi biz ve esnafımızı mutlu etti. Pandemi sonrasında işler pandemi öncesi gibi yürümüyor. Esnafımızın büyük çoğunluğu yüzde 30 kapasite ile çalışıyor. Çoğu esnafımız iş yeri kirasını ödeyemez durumda iken böyle bir dönemde bu kredilerin ödenmesi mümkün olmayacaktı. Onun için bu kredilerin ertelenmesini talep etmiştik. Talebimizin kabul görmesi bizi ve esnafımızı sevindirdi. Şimdi en büyük beklentimiz, aynı mektupta yer alan muhtasar, KDV ve gelir vergisi ikinci taksitleri ile SGK primlerinin de ertelenmesine yönelik kararın kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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