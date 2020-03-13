SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› TESK Genel Başkanı Palandöken'den "uçak bileti" açıklaması - Ekonomi
Palandöken, Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken'den "uçak bileti" açıklaması

Bazı havayolu şirketlerinin uçak bileti iptallerinde vatandaşı mağdur ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Havayolu şirketleri bir sene boyunca değişim hakkı vermeli.

13.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:03
TESK Genel Başkanı Palandöken'den

Bazı havayolu şirketlerinin uçak bileti iptallerinde vatandaşı mağdur ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Havayolu şirketleri bir sene boyunca değişim hakkı vermeli. Kimsenin mağdur olmaması için yurt içi de yurt dışında tüm seyahatlerde fark alınmadan, iptal kesintisi yapılmadan herkese cayma hakkı tanınmalı" dedi.


TESK Genel Başkanı Palandöken, korona virüsü nedeniyle gerçekleştirilen uçak bileti ertelemeleri ve iptallerine ilişkin açıklama yaptı. Bazı havayolu şirketlerinin uçak bileti iptallerinde vatandaşı mağdur ettiğini belirten Palandöken, "Küresel bir salgın olarak kabul edilen korona virüsü nedeniyle tedbir amaçlı yurt dışı seyahat biletlerini iptal etmek ya da ertelemek isteyen vatandaşlarımız bir hayli fazla. Birçok ilgili makam tarafından bu seyahatlerin yapılmaması yönünde açıklama yapıldı. Aylar öncesinden iş gezisi ya da gezi amaçlı olan ve şimdi iptal edilen bu seyahatlerde havayolu şirketleri kimseyi mağdur etmemeli. Zaten yüksek fiyatlarla biletleri alan ve iptal ya da ertelemek isteyen vatandaşlarımız için havayolu şirketleri bir sene boyunca değişim hakkı vermeli. Kimsenin mağdur olmaması için yurt içinde, yurt dışında tüm seyahatlerde fark alınmadan, iptal kesintisi yapılmadan herkese cayma hakkı tanınmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Ekonomi
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Ekonomi
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Ekonomi
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Ekonomi
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti Ekonomi
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak
Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ebru Şallı Sadi Konuk Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Avrupa Kopenhag Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken'den "uçak bileti" açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:51:47. #1.15#