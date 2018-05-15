TESK Genel Başkanı Palandöken'den Hükümetin Ekonomi Politikasına Destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Suriye sınırındaki tüm illeri kapsamak üzere burada özel bir politikanın uygulanması gerektiğini söyledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) genel kuruluna katılmak üzere geldiği Kilis'te, KESOB Başkanı Ömer Sevengül ile Yeni seçilen KESOB Başkanı Şevket Memiler ile oda başkanları tarafından karşılandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,düzenlediği basın toplantısında, bugün Kilis'e KESOB genel kuruluna katılmak için geldiğini ifade ederek, "Seçim var, bu nedenle buradayız. Ama Türkiye'de genel seçimler var. Aziz mübarek Ramazan öncesi Kilis'in güzel yüzlü insanlar ile buluşmaya geldik. Gelirken de tabii hükümetimizin birçok almış olduğu kararlar var. Kilis'e şükran borçluyuz, binlerce insanı burada barındırdığı için. Birçoğunun problemleri buradaki geleneksel esnafın yapısını bombalar bozdu, bundan dolayı mağduriyet, can kayıpları, oldu. Ama insanlar hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadı.Kilisli Kilisli'ye yakışan bir şekilde bu sıkıntılara atlattı. Allah'a çok şükür inşallah ülkemiz, bundan sonra böyle bir sıkıntılı gün bir daha yaşanmaz. Hükümetin almış olduğu tedbirler yeniden yapılandırma dahil olmak üzere Vergi borçları, yine aynı şekilde yeni çıkan yasayla birlikte birçok esnafa ek teşviklerle birlikte esnafa bir Cansu'ya olacaktır diye tahmin ediyorum. Kilis burada en büyük payı alması gereken yer en çok zarar gören bir kentimizdir. Dolayısıyla şimdi gelirken yolda izleyeceğim 3 ay 4 ay evvel geldiğimizde çok faklı, insanların artık sokaklara çıkmış rahat rahat işlerine güçlerine bakar hale gelmiştir. Bu savaş durumundan sonraki sıkıntıların aşılması ile ilgili hükümetin almış olduğu bir dizi tedbirler vardı. Sosyal güvenlik primi, vergi borçları, bundan Esnaf Kefalet Kooperatifi kredilerinde vesaire şimdi, hem kredi yönünden buraya daha çok para gelmesi sağlanacak, hem de buradaki geleneksel esnaf yapısının yeniden taşların yerine oturması ile birlikte hareketli kazanacağını inanıyoruz. Şimdi bir de biliyorsunuz işçilerimize, memurlarımızın, emeklilerine de biraz biner liralık bayram öncesi paranın verilmesi önemlidir. Kilis ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

Suriye sınırındaki illerde petrol ucuz satılmalıdır

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümete Kilis'e ek finansman tahsis edilmek, suretiyle daha vadeleri uzun Sosyal Güvenlik Primi de bölgesel indirime uğraması içinde konfederasyonlar talepte bulunduklarını ifade ederek, "Burası gerçekten 2 yıldır zor durumdaydı. Dolayısıyla yapılan desteklerim çok da yeterli olmadığını izledik. Şimdi diyoruz ki buradaki liste artık 700 lira Sosyal Güvenlik Primi yatırabilecek, insanın sayısında bir düşüş var. Bunun ne yapılması gerekir bu bölgelere özellikle bu Suriye sınırındaki tüm illeri kapsamak üzere burada özel bir politikanın uygulanması lazım, burada hatta benim için en önemli meselelerden birisi ve petrolün biraz daha burada en azından ucuza satılmasının teminidir. Çünkü buraya gelecek nakliyeci esnafının buraya getirdi ürünlerin maliyeti ile ilgili de vatandaşın alım gücünü sadece tedbirler alınması lazım. en azından bu katma değer vergisi ve çevre vergisi burada miktar olarak düşürmesin lazımdır. Çünkü Kilisli bunu hak ediyor. Kilis Kahramanlar şehri dolayısıyla, bu yapmış olduğun fedakarlık karşılığını en azından kaybettiği zamanı, kaybettiği canın telafisi mümkün değil, insanların üzerine bomba yağarken, Kilisliler, burayı bırakmadılar. İyice mücadele ettiler. Bugünkü zaferler de çok önemli payları var. Allah'a çok şükür ki bu sıkıntılı günlerde geçti. Bundan sonra artık burada şehir düzenlemesinin de yapılması şarttır" dedi.

Kilis'ten Marketler zinciri AVM'ler kaldırılsın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kilis'e geldiği zaman gördüğü, zincir marketler buradaki esnafın geleneksel yapısını bozduğunu ifade ederek, "Artık buna bir sınır getirilmesi lazımdır. Bunun kendi gerçek esnafının burada iş yapar hale gelmesi lazım, onun için şehrin içinde bu tür yerlerin yeniden yapılan bir kent olarak kabul ediyorum. AVM gibi, market zincirleri gibi uluslararası firmalar, gelirse Kilisli geniş yapamaz hale gelecek niye yapamayacak çünkü onlarla sadece fiyatta değil kalitedir, değil onlar buraya sadece konteynera çöplerini bırakacaklar, vergiyi kendi bağlı bulundukları ana merkezlerine yatıracak. Şimdi bu sıkıntıların aşılması ile ilgili buraya özel tedbir istiyoruz. Eminim ki bu gerçekleşirse, burada onlarca yabancı menşeili market yerine geleneksel işyerlerinin ayakta kalabilmesi ne sağlanması ile ilgilidir" diye konuştu. - KİLİS