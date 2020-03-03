TESK Genel Başkanı Palandöken'den evlenmek isteyen gençler için teşvik önerisi

03.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:38

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, evlenmek isteyen gençlere destek ve teşvik amaçlı ekonomik yardımlar yapılması gerektiğini söyledi.



İlk evlilik yaşının yükseldiğini, evlilik oranlarının ise düştüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son dönemde küresel anlamda yaşanan ve ülkemizi de fazlasıyla etkileyen ekonomik iniş çıkışların vatandaşlarımıza da birçok yansıması oldu. Bu yansımalardan birisi evlenme yaşının her geçen yıl yükselmesi. Bununla birlikte evlilik oranlarının da azalması. Öyle ki, 2015 yılından 2019 yılına kadar evlilik oranı yüzde 10 azalarak 541 bine düşerken, boşanma oranı ise yüzde 17 artarak 155 bine çıktı. Aynı dönemde ilk evlenme yaşı erkeklerde 27'den 28'e çıkarken, kadınlarda 24'ten 25'e çıktı. Bu durumun altında yatan birçok sebep var tabii ki ama ekonomik dalgalanma en önemli sebeplerden birisi" dedi.



"Teşvikler artırılmalı"



Evlenmek isteyen gençlerin ekonomik anlamda devlet teşvikine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Palandöken, "Düğün yapmak günümüzde artık çok masraflı ve detaylı. Mobilyadan, halı perdeye, düğün salonundan çeyiz için birikime birçok kalem var. Genç işsizliğin yüzde 25 oranında olduğu da göz önüne alındığında evlenmek isteyen gençlere destek ve teşvik amaçlı ekonomik yardımlar yapılmalı. Evlenecek çiftlerin en az birinin muhakkak iş sahibi de olması gerekiyor ki destekler verildiğinde hayatlarını idame ettirebilsinler. Devletin, çeyiz hesabı adı altında birikim yapanlara yüksek faizle destek olması gibi teşvikler artırılmalı. Genç işsizlik oranlarını düşürecek adımlar atılmalı. Evlilik paketleri hazırlanarak çeyizden düğüne, tüm harcamalarda gençler ekonomik desteklerle teşvik edilmeli. Evlenmek isteyen gençlere özel projelerin hazırlanması, kuyumculuktan turizme, mobilyadan tekstile onlarca sektörü etkileyerek tüm esnafımıza hareketlilik getirecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA