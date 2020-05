TESK Genel Başkanı Palandöken: "Çocuklar bayramda harçlıksız kalacak" TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını dolayısıyla 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından esnaf kadar harçlık toplayacak çocukların da olumsuz yönde etkileneceğinin altını çizdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını dolayısıyla 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından esnaf kadar harçlık toplayacak çocukların da olumsuz yönde etkileneceğinin altını çizdi.

Çocukların bu bayramda bayram sokağa çıkma kısıtlama sebebiyle ülke genelinde sadece çikolata, şeker değil bayram harçlığı da alamayacaklarını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın bayram satışları gibi çocuklarımızın bayram harçlıkları da bu yıl oldukça sönük kalacak, sadece aile içerisinde harçlık sistemi olacak" dedi.

Bu bayramın her zamankinden farklı ve biraz buruk geçeceğini ifade eden Palandöken, "Covid-19 nedeniyle sevdiklerimizi ziyaret edemeyecek, bayramlık kıyafetlerimizi giyemeyecek, bayram şekerleri yiyemeyeceğiz. En önemlisi bu yıl birçok ile bayramlık şeker almıyor veya her bayramdaki kadar almıyor. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle büyüklerimizin elini öpemeyecekleri ve evde kalacakları için küçüklerimizi bayram harçlığı ile sevindiremeyeceğiz. Örf ve adetlerimizde en başta yer alan büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi kültürümüz bu bayram uzaktan uzağa olacak. Yüzleri gülsün diye her güzel fedakarlığı yaptığımız, geleceğimizi inşa eden kendi çocuklarımız, mahallemizdeki çocuklar, akrabalarımız, dostlarımızın evlatları. 23 milyon çocuğumuz bu bayramda bayram harçlığı alamayacak, bayram şekeri ve çikolata toplayamayacak en önemlisi bayram kıyafeti giyip dışarı çıkamayacaklar. Alacakları bayram harçlıkları ile çocuklar mahalle esnafından alışveriş yapamayacaklar. Yılların geleneği yalnızca evde kendi çocuklarımız ile sınırlı kalacak bu kez" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA