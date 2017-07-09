TESK Genel Başkanı Palandöken: "Çocuk İşçiliğini Bitirmeye Kararlıyız"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliği bitirmek için UNICEF ile işbirliği yaparak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Konfederasyonumuz, UNICEF ile işbirliği sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırmaya kararlıdır" dedi.



Çocuk işçiliğini bitirmek için düğmeye basan ve bu konuda UNICEF ile işbirliği yaparak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde son dönemde yaşanan göçler sebebiyle çocuk işçiliğinde yoğun bir artış gözlemleniyor. Oyun oynaması, ailesiyle vakit geçirmesi, eğitim öğretim görmesi gereken yaşta çalışan çocukların fiziksel ve zihinsel olarak gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz yıl ülkemizde 18 yaşından küçük yüz binlerce çocuk işçi olduğu bildirildi. Konfederasyonumuz, UNICEF ile işbirliği sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırmaya kararlıdır. Bunun içinde ilk etapta 2-5 Temmuz tarihlerinde Birlik ve Federasyon başkanlarımızı toplamıştık. Şimdi ise 10-11 Temmuz'da genel sekreterlerimizi Antalya'da toplayıp yapılması gerekenler üzerinde duracağız" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizde çocuk işçiliği ciddi boyutlara ulaştı"



Dünyada ve Türkiye'de çocuk işçiliğinin ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Palandöken, "Çocuk işçiliği ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın kanayan yaralarından birisidir. Dünya Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre dünyada yaklaşık 168 milyon çocuk işçi var. Suriye'den ülkemize yaşanan göçler ise maalesef ülkemizdeki çocuk işçiliğindeki artışa sebep oldu. TÜİK verileri çalışan çocukların yüzde 78'inin kayıt dışı çalıştığı sonucuna ulaştı. Çocuklarımızın mesleki eğitime erişim imkanlarını iyileştirmek, teşkilatımıza üye iş yerlerinde çalışan çocukların hepsine ulaşabilmek amacıyla, iş yeri denetleme ve danışmanlık grubu modeli oluşturacağız. İlk defa hükümet dışı bir kuruluş gönüllü olarak bağlı iş yerlerini denetleyecek. UNICEF ile işbirliği sağlayarak Birlik ve Federasyon Başkanlarımızın ardından 10-11 Temmuz'da Birlik ve Federasyonlarımızın Genel Sekreterlerine Antalya'da 'Çocuk Hakları ve İş İlkeleri' konulu bilgilendirme ve eğitim semineri düzenliyoruz. Oluşturduğumuz bu iş yeri denetleme ve danışmanlık gruplarının eğitilmesi yoluyla da çocuk işçiliğinin önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA