TESK Genel Başkanı Palandöken Bayburt'ta

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlere ilişkin, "Olmasın değil ama bir kural olsun, doku bozulmasın." dedi.

Palandöken, Bayburt Öğretmenevinde, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, zincir marketler konusuna dikkati çekerek, "Zincir marketler aldı gidiyor. Buranın nüfusunu gördünüz. Buraya konteynerlerle çöp bırakıyor, ne vergi veriyor, ne para veriyor. Buradaki vatandaşlar, buranın geleneksel esnafına gidip alışveriş yapacağı yerde oralara gidiyorlar, dolayısıyla bu illerde esnaf, zanaatkar iş yapamaz hale geliyor." diye konuştu.

"Biz vergi vermeyelim falan diyoruz da biz vergi verelim, kazanalım da verelim." ifadesini kullanan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Yoksa nasıl geçineceğiz? Yoksa devlete yük olacağız. 'Bize istihdam için iş ver.' diyeceğiz. 'Dört çocuğum var, ikisi üniversite okuyor Bayburt dışında.' diyeceğiz. Onun için bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Olmasın değil ama ilin, ilçenin nüfusuna göre olsun. Buranın dokusunu bozacak şekilde olursa çok zor durumlara düşeriz. Hele hele televizyonlara çıkıp '8 bin, 10 bin mağazam var...' diyorlar. Böyle bir güç dağılımında esnaf ne yapsın?"

Palandöken, zenginlik, servet düşmanı olmadıklarını ancak bu işin de bir kuralı olması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Şimdi artık ekmek satmayı bıraktılar bir de sigara satmak için bayilik almaya çalışıyorlar. Bu insanlar gazete, ekmek, sigara, ufak tefek şeyler satıyor. Sanayideki esnaf aynı şekilde, servisler altında hem arabayı satıyor hem servisine baktırıyor. Esnaf burada ne iş yapacak?" dedi.

"Dünya ne yapıyorsa onu yapacağız"

Bir yerde 10, 12 zincir market açılmasının, mevcut dokuyu bozmasının bir faydası olmadığını anlatan Palandöken, şöyle devam etti:

"Olmasın değil ama bir kural olsun, doku bozulmasın. Bu insanların çoluğu çocuğu var, ondan sonra da diyoruz ki 'Bayburt göçe zorlanıyor. Bayburt'ta kimse kalmadı, elini eteğini toplayan, arabasına binen gidiyor.' Nasıl olacak bu iş? Yerinde istihdam yapacağımız yerde... İnsanlar hayatlarını idame ettirecek kadar para kazanmazsa ayakta kalabilir mi? Dünya ne yapıyorsa onu yapacağız. Yeni bir şey istemiyoruz, dünya ne yapıyorsa onu yapacağız. Amerika, Almanya, Fransa, AB ülkeleri ne yapmış?"

Palandöken, indirimlere ilişkin ise "Bir mağazaya gidiyorsunuz yüzde 50 indirim var. Bir hafta sonra yüzde 40 daha. Yüzde 90 indirimli bir mal olur mu? Vitrinlerin hepsi kağıt dolu indirim, indirim, indirim. Vatandaşı kandırmaktan başka çaresi yok. Böyle bir kazanç yok Türkiye'de yüzde 80, yüzde 70. Evvela bindiriyorlar, ondan sonra 'indirdik' diye reklam yapıyorlar." diye konuştu.

Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman ve diğer ilgililer katıldı.