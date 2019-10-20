TESK Genel Başkanı Palandöken: "Bankalar kârda esnaf darda"

20.10.2019 09:37

Esnafın kara liste nedeniyle krediye ulaşamayınca tefecilerin eline düştüğünü vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Nakit paraya ihtiyacı olan esnafımızın kara liste sorunu yüzünden kredi alamaması, tefecilerin ekmeğine yağ sürüyor. Bu adaletsiz durumun çözülmesi için sicil affı getirilerek esnafımızın krediye ulaşması sağlanmalı ve tefecilere prim verilmemeli" dedi.



Tefecilerin para ihtiyacı olan esnafı adeta av gibi gördüklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomik sorunlar, maliyetlerin artması, sigorta primleri, çevresindeki AVM ve zincir marketler derken esnafımız ayrı ayrı kollardan birçok konu ile uğraşıyor. Haliyle kendisini de geliştirebilmesi için nakit ihtiyacı oluyor. Paraya ihtiyacı olan esnafımız tefeciler için adeta bir av haline geliyor. Çünkü binlerce esnafımız maalesef kara listede. Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor. Bu da tefecilerin yüzünü güldürüyor. Maalesef batmaktansa nakit ihtiyacını karşılamak için esnafımız tefecilerin eline düşüyor" diye konuştu.



"Sicil affı esnafımızı tefecilerin elinden kurtarır"



Tefecilerin türemesinde kara liste sorununun neden olduğunu ve bunun sicil affıyla çözüleceğini hatırlatan Palandöken, "Esnafımız para ihtiyacını karşılamak için bu kez tefecilerin uçuk ve dengesiz faizleri ve ödeme geciktiğinde tehditleri ile başa çıkmaya çalışıyor. Tefecilerin bu adaletsizliğine ise kara liste zemin hazırlıyor. Esnafa yönelik kredi imkanları da varken bunların kullanılmaması durumu, ne bankaların ne de esnafımızın yararına olmuyor. Her gün tehditlerle karşılan, aile huzuru bozulan esnafımız için etkin bir sicil affı şart. Bugüne kadar çıkarılan 3 sicil affı bankaların inisiyatifine kaldı. Ağustos sonu itibariyle bankaların karı 32 milyar 838 milyon liraya ulaştı. Bankalar karda fakat esnaf darda. Bankaların yüksek, tefecilerin uçuk ve dengesiz faizlerinin altında ezilen esnafımızın sesi duyulmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA