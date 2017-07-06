TESK Genel Başkanı Palandöken: AP'nin Kararı Tavsiye Niteliğinde Bağlayıcı Değil

AVRUPA Parlamentosu'nda Türkiye raporun oylamasını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar tavsiye niteliğindedir. Hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Avrupa Parlamentosu müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporunun kabul edilmesi büyük bir yanlıştır. Ancak tavsiye niteliğinde olduğu için bir hükmü yoktur" dedi.



"HERKES MORALİNİ YÜKSEK TUTSUN"



AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan raporda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapıldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu karar tavsiye niteliğinde ve bir hükmü yok. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin arasındaki ilişkilerin iyi gitmesinin Avrupa'ya daha fazla katkısı olacaktır. Vatandaşlar duyarlı olsunlar. Spekülatif hareketlerden kaçsınlar. Şu an dövizde yaşanan yükseliş geçici. Kimse moralini bozmasın" diye konuştu.



