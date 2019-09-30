TESK Genel Başkanı Palandöken: "Anayasamıza uygun bir hedef ve destekliyoruz"

30.09.2019 12:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 3 yıllık ekonomi programını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandoöken, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak Anayasa'nın 73'ncü maddesi ile kazancına göre vergi ödeme prensibine uygun bir hedeftir. Esnaf camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi ödenmesi için dolaylı vergilerin oranının azaltılması, gelir üzerinden alınan vergilerde de radikal reformlar yapılması gerekir" dedi.



Enflasyonda hedeflenen oranları da değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyonda hedeflenen oranlar tutturabilirse 2022 yılında Türkiye ekonomisi orta gelir tuzağından çıkmış, gelişmiş ülkeler sınıfında anılan bir ülke olacaktır. Esnaf camiası olarak yeni ekonomik programa da desteğimiz ve güvenimiz tamdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA