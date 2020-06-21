HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı, vergi gelirlerini azaltıyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alkollü içkilerdeki ÖTV artışının vergi gelirlerini yükseltmek yerine azalttığını belirtti.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
21.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:40

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alkollü içkilerdeki ÖTV artışının vergi gelirlerini yükseltmek yerine azalttığını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Temmuz 2019'da alkollü içkilerin ÖTV oranının artırıldığını hatırlattı.

Bu yılın ocak ayında söz konusu ürünlere yönelik ÖTV artışı yapılmamasına rağmen, Temmuz 2019'a göre vergi gelirlerinin daha fazla yükseldiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk üç ayda alkollü içkiden tahsil edilen 3,3 milyar liralık ÖTV tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre artış yapılmasına rağmen yüzde 18,2 daha fazla. Vergi artışı olduğunda kaçak içki, evde alkollü içki yapımı gibi durumlara yönelim olduğu için hem vatandaş sağlığından oluyor hem de yerli ve milli ürünler satılmadığından devletimiz vergi kaybına uğruyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip Ekonomi
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Ekonomi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda olarak aldığı aracı milyonluk lüks arabaya dönüştürdü Ekonomi
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda olarak aldığı aracı milyonluk lüks arabaya dönüştürdü
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Ekonomi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı Ekonomi
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor Ekonomi
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Hülya Avşar Mustafa Ceceli
Spor Adem Büyük Caner Erkin Yılmaz Vural Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Lgs Kaza Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı, vergi gelirlerini azaltıyor" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 11:04:33. #1.15#
title