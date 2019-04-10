TESK Genel Başkanı Palandöken: "Alınan Tedbirler Zaman Kaybedilmeden Hayata Geçirilmeli"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Yeni Ekonomi Programı' kapsamında atılacak adımları olumlu bulduklarını ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni açıklanan ekonomik program paketinin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi ile haksız rekabet ortadan kalkacaktır" dedi.

'Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı TESK olarak olumlu buluyoruz. Bu yeni açıklanan reformlar zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi halinde haksız rekabet ortadan kalkacak. En önemlisi üretimin ve ihracatın artması ile her alanda istihdamın artışı ile işsizlik düşecek. Alınan tedbirler sayesinde bankacılık ve finans sektöründe rahatlama ile birlikte piyasalara bir hareketlilik gelecek. Tarım ve hayvancılıkta atılacak adımlar ile sebze ve meyve fiyatlarında gerilemenin yanısıra özellikle küçükbaş canlı hayvan sayısının 45 milyondan 100 milyona çıkarılacak olması et ithalatını sonlandıracak, çiftçimizin ve hayvan üreticilerinin yüzünü güldürecektir. Kayıt dışılık daha etkin takip edilecektir. Burada önemli olan atılan adımların kısa sürede hayata geçirilmesi için tüm kesimlerin elini taşın altına koymasıdır" dedi.

"Perekande sektörünün kuralları yeniden belirlenmeli"

Yeni Ekonomi Programı'nın başarıya ulaşması için perakende sektörünün kurallarının yeniden düzenlenerek haksız rekabetin kaldırılmasını isteyen Palandöken, "Öncelikle Yeni Ekonomi Programı'nın başarıya ulaşmasını gönülden istiyoruz. Bunun için de perakande sektörünü düzenleyen kanun zaman kaybedilmeden güncellenmeli, Hal Yasası hemen çıkarılmalı, emeklilikle ilgili somut adımlar atılmalı ve günü dolmuş ve borcundan dolayı emeklilik bekleyen vatandaşlara mutlak bir kolaylık sağlanmalı, bankalar krediye ulaşma yolundaki engelleri kaldırmalı ve etkin sicil düzenlemesine gidilmeli, tarım reformu zaman kaybedilmeden çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA