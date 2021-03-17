TESK Başkanı Palandöken akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını bildirdi Açıklaması
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TESK Başkanı Palandöken akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını bildirdi Açıklaması

17.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:54
TESK Başkanı Palandöken akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını bildirdi Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını belirterek, "Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir karı olacaktır.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu bulduklarını belirterek, "Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir karı olacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulanması kararını değerlendirdi.

Söz konusu uygulamayla hem vatandaşın hem de esnafın rahat bir nefes alacağına işaret eden Palandöken, "Akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulamasını olumlu buluyoruz. Tavan fiyat uygulaması ile esnafımızın ve tüm araç sahiplerinin litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında bir karı olacaktır. Tavan fiyat ile enflasyon düşer ve vatandaşın cebi rahatlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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