TESK Genel Başkanı Palandöken: "Akaryakıt İndirimleri Esnafımız İçin Sevindirici"

Akaryakıta gelen indirimlerin esnaf adına sevindirici olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Benzinin litre fiyatına 28, motorinin litre fiyatına ise 29 kuruş indirim başlıyor. Akaryakıt indirimleri, nakliyeci esnafımız başta olmak üzere tüm esnafımız adına sevindirici. Enflasyonla mücadelemizin de hız kazanması için yapılan akaryakıt indirimlerinin devamını bekliyoruz" dedi.

Benzin ve motorinin litre fiyatına yapılacak indirimlerin enflasyonla mücadelede oldukça etkili olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ham petrolün uluslararası piyasadaki düşüşü ve doların aşağı yönlü hareketi ile birlikte akaryakıt fiyatlarına indirim talebimizi kısa zaman önce dile getirmiştik. Bu talebimiz karşılık buldu ve bu geceden itibaren benzin ile motorinin litre fiyatındaki 28-29 kuruş indirim pompaya yansıyacak. İndirim haberi, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü ve kamyoncu esnafımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarımız adına oldukça sevindirici. Özellikle motorine yapılan indirim sayesinde esnafımızın maliyeti düşecek. Bu A'dan Z'ye tüm ürünlerin etiketine indirim olarak yansıyacaktır" diye konuştu.

"Akaryakıt indirimi enflasyonla mücadelede çok etkili"

Son indirimlerle birlikte Mayıs'tan bu yana benzine toplamda 1.16, motorine ise 73 kuruş indirimin pompaya yansıtıldığını belirten Palandöken, "Brent petrolün varil fiyatı 54 dolar seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları ise 5.30'un altında. Eşel mobil sisteminin uygulanmaya başlandığı 17 Mayıs tarihinde benzinin litre fiyatı 6.28, motorininki 5.73'tü. Son indirimlerle birlikte Mayıs'tan beri benzine toplam 1.16 kuruş, motorine 73 kuruş indirim yapılmış oldu. Özellikle enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde akaryakıt indirimleri enflasyon üzerinde çok önemli bir etkiye sahip. Hem esnafımız hem de tüm vatandaşlarımız adına akaryakıt indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA