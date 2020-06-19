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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ailemizin kahramanı babalarımızı unutmayalım"

Bu yıl pandemi dönemine denk gelen Babalar Günü'nde ailelerin kahramanı olan babaların unutulmaması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü olarak kutlanan Babalar Günü, bu yıl korona virüs gölgesinde geçecek.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
19.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:14

Bu yıl pandemi dönemine denk gelen Babalar Günü'nde ailelerin kahramanı olan babaların unutulmaması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü olarak kutlanan Babalar Günü, bu yıl korona virüs gölgesinde geçecek. Babalarımıza bu yıl daha fala özen göstererek çam sakızı çoban armağanı hediyelerle yüzlerini güldürmeliyiz. Evimizin direği olan babalarımız için alınacak hediyeler korona virüs nedeniyle uzun zamandır durgunluk yaşayan piyasaya olumlu yansıyarak esnaf ve sanatkarlar için de can suyu olur" dedi.

Korona virüs nedeniyle uzun zamandır iş hacmi daralan esnaf ve sanatkarların Babalar Günü'nde hareketlilik beklediğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemiden dolayı iş hacmi daralan ve müşteri sayısı azalan esnaf ve sanatkarlarımız Babalar Günü'nde piyasada canlılık yaşanmasını bekliyor. Babalar Günü için özellikle elektronik eşyalar, ofis malzemeleri, kıyafet, ayakkabı, cüzdan, parfüm ve hatıra temalı hediyeler tercih ediliyor. Ancak bu yıl korona virüs nedeniyle uzun süre evlerde vakit geçirmek zorunda kalan babalarımıza hediyelerini alırken onları çarşı pazara çıkarmamaya ve virüsten mümkün olduğunca korumaya özen göstermeliyiz" diye konuştu.

"Esnafta her keseye uygun hediyeler mevcut"

Babalar Günü için esnafta her zevke ve keseye uygun hediyelerin bulunduğunu hatırlatan Palandöken, "Evimizin direği babaları mutlu etmek için esnaf ve sanatkarlarımızda her keseye ve her zevke uygun geniş bir ürün yelpazesi var. Bu özel günde yalnızca pahalı hediyelerle değil çiçek gibi zarif ve uygun fiyatlı hediyelerle de babalarımızı mutlu edebiliriz. Küçük büyük demeden babalar için alınan hediyeler babaların yüzünü güldürürken esnaf ve sanatkarları da canlandırır. Öte yandan pandemi döneminde hediye alınırken değişim kartları kesinlikle unutulmamalı. Mağazalar, virüs nedeniyle dışarı çıkamayanlar için değişim kartı süresini uzatmalı ve bunun için müşterilere kolaylık sağlanmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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