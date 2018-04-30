TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arası gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirilmesinin ekonomiyi ve piyasaları canlandıracağını belirterek, "En önemlisi gençlerin girişimciliği sayesinde işsizlik rakamları azalacak, ekonomik büyüme daha da artacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek olan 2 bayram ikramiyesinin piyasaları canlandıracağını ve esnafın yüzünü güldüreceğini bildirdi.

Bağ-Kur borcu bulunan esnafın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesine yönelik değişikliğin de sevindirici olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti.

"18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirilmesi ekonomiyi ve piyasaları canlandıracaktır. En önemlisi gençlerin girişimciliği sayesinde işsizlik rakamları azalacak, ekonomik büyüme daha da artacaktır. Çünkü yeni düzenleme ile 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek olmasının yanı sıra 1 yıl boyunca Bağ-Kur primini devlet ödeyecek. Bu fırsatları girişimci tüm gençlerin zaman kaybetmeden değerlendirmesi ekonomide ülkemize büyük mesafe kat ettirecektir."