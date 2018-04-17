TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, su gibi faturalarda ufak çapta indirim yapılmasının ve TRT payı gibi bedellerin kaldırılmasının esnafı rahatlatacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın ekonomide sanayici ve yatırımcı kadar önemli olduğunu belirtti.

Ekonominin daha fazla güçlenmesi için esnafın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Sanayi sicil belgesine sahip sanayiciden yüzde 2'lik TRT payı geçtiğimiz yıl kaldırılmıştı. Kredi desteği bir yana elektrik, su gibi faturalarda ufak çapta indirim yapılması ve TRT payı gibi bedellerin kaldırılması dahi esnafı rahatlatacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, esnafa verilen desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini kaydederek, "Gelişen teknolojiye ayak uydurmak esnafı düşük bütçesiyle zaten zorluyor. İndirim sağlandığında her sektörde esnaf bu indirimle kendi dükkanına daha fazla yatırım yapabilir, işlerini düzeltebilir, kendisini geliştirecek yerlere harcama yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.