TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konfederasyonun verilerine göre, nüfusa oranla en çok esnaf yüzde 2,8 ile Ege Bölgesi'nde, en az esnaf ise yüzde 1,4 ile Güneydoğu Anadolu'da." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TESK'in sicil gazetesi verilerinden yapılan derlemeye göre, özellikle AVM ve zincir market sayısının çok olduğu büyükşehirlerde nüfusa oranla esnaf sayısının az olduğuna dikkati çekti.

Bölgeler bazında incelendiğinde nüfusa oranla en çok esnafın yüzde 2,8 ile Ege Bölgesi'nde, en az esnafın ise yüzde 1,4 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunduğuna işaret eden Palandöken, Muğla'nın Türkiye'de esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olarak oransal bazda en çok esnafa sahip il olduğunu kaydetti.

Palandöken, mart ayı sonu itibarıyla esnaf sayısının 1 milyon 707 bin 9'a çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara, İzmir gibi gelişmiş ve büyükşehirlerdeki esnaf yoğunluğu, bulundukları bölgelerde sonuncu. Bu da fizibilite çalışması yapılmadan, hızla çoğalan AVM ve zincir marketlerin büyükşehirlerde esnafı nasıl yuttuğunun göstergesidir. AVM ve zincir market sayısında en yüksek sayılara sahip olan bu illerde nüfusa göre esnaf oranının en az çıkması tesadüf değildir. Perakende yasasının tam olarak uygulanması, esnafın özellikle büyük şehirlerde ve tüm Türkiye'de korunması gerekiyor. Esnafın azaldığı, olmadığı yerlerde sokaklar karanlık ve korumasız kalır."