TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tarımdan sanayiye her alanda ithalatın azaltılıp, ihracatın artırılması gerektiğini belirterek, "Tarımda ithalatı azaltmak için yerli üreticiye verilen desteklerin artması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, her alanda yerli ürünleri kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bildirdi.

Tarımdan sanayiye her alanda ithalatın azaltılıp, ihracatın artırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, tarımda ithalatın azaltılması için çiftçiye verilen desteklerin artırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Palandöken, çiftçiye mazot ve yem desteğinin yeterli gelmediğine dikkati çekerek, "Yıl başından itibaren benzin fiyatı 31 kuruş, motorin fiyatı 43 kuruş arttı. Akaryakıt zamları tarımdan ulaşıma her sektörü olumsuz etkiliyor. Ulaştırma sektöründeki esnaf da ticari akaryakıtla desteklenirse enflasyon artışı önlenir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, canlı hayvan ve et ithalatında son 5 yılda 5 milyar dolarlık fatura çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin cari açığının kapanması ithalatın azaltılmasından geçiyor. İthalatı azaltmak için üreticimize verilen destekleri artırmalıyız. Tarım sektöründe geçtiğimiz yıl çiftçinin aldığı 12 milyar liralık desteğin 7,5 milyar lirası vergi olarak devlete geri gitti. İlaç, gübre, tohumluk, saman, buğday gibi ürünlerin ise çoğu ithal ediliyor. Bu da ülkemize ağır fatura olarak geri dönüyor. Çiftçiye verilen destekler güncellenmeli. Türk lirasının değer kazanması için ithalattan olabildiğince uzak durulmalı. Yerli üreticinin desteklenmesi yerli ve milli ekonominin güçlenmesi demektir. Tarımda kendimize yettiğimiz günlere geri dönmeliyiz. Bu noktada kentten köye tersine göç de unutulmamalı. Köye dönüş projeleri daha cazip hale getirilerek yerli üretimden sağlanan gelir payı artırılmalıdır."